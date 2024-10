Il palcoscenico di Tosca D’Aquino

Tosca D’Aquino, attrice di grande talento e carisma, è tornata a calcare le scene con la commedia ‘Cena con sorpresa’, in scena al Teatro Golden di Roma dal 24 ottobre al 3 novembre. Insieme a Simone Montedoro, D’Aquino interpreta Stefania, una donna dell’alta borghesia che, insieme al marito Arnaldo, si trova coinvolta in una serata che si trasforma in un vero e proprio turbinio di emozioni e rivelazioni. La commedia, scritta da un team di autori di successo, promette di intrattenere il pubblico con battute sagaci e situazioni esilaranti, ma anche di far riflettere sulle dinamiche familiari e le relazioni interpersonali.

Una cena che svela segreti

La trama di ‘Cena con sorpresa’ ruota attorno a una cena tra amici, dove le apparenze di una coppia felice iniziano a sgretolarsi. Durante la serata, l’amico Francesco, interpretato da Toni Fornari, rivela di avere una relazione con una ragazza molto più giovane, che si scopre essere la figlia della coppia. Questo colpo di scena porta a un’esplosione di emozioni, gelosie e rancori, mettendo in luce la fragilità delle relazioni umane. D’Aquino descrive la sua esperienza sul palco come un’opportunità per esplorare la complessità delle relazioni familiari, sottolineando come spesso la perfezione ostentata nasconda fragilità e vulnerabilità.

Scaramanzia e tradizione teatrale

Oltre alla trama avvincente, Tosca D’Aquino condivide anche il suo approccio scaramantico prima di salire sul palco. ‘Il teatro è un mondo a sé, dove ogni dettaglio conta’, afferma l’attrice. Prima di ogni spettacolo, si affida a gesti tradizionali, come il segno della croce e il cornetto in camerino, per affrontare il ‘baratro’ del palcoscenico. Cresciuta a pane e Eduardo De Filippo, D’Aquino riconosce l’influenza della tradizione teatrale napoletana sulla sua carriera, affermando che il clima di complicità e relax è fondamentale per una performance di successo. La sua esperienza nel mondo del teatro, unita a una carriera costellata di successi, la rende una delle figure più amate e rispettate del panorama artistico italiano.