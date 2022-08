Netflix, Disney Plus, Prime Video e tutte le piattaforme di streaming lo sanno bene: non bisogna abbassare la guardia nel periodo estivo. Tra il caldo torrido e le ore di ozio a disposizione, l’estate è un periodo importante per fidelizzare i propri utenti e accontentarli nei loro momenti di meritato riposo.

Così Prime Video decide di non lasciarsi intimorire dalla concorrenza proponendo numerose aggiunte al proprio catalogo nel mese di agosto 2022. Si tratta di prodotti acquistati, dunque non originali, ma anche di alcune proposte che portano la firma della piattaforma di Amazon.

L’estate di Prime Video è piena di novità: ecco i prodotti originali

Cominciando dalle serie tv debutterà il 4 agosto All or Nothing: Arsenal (stagione 1), la docuserie che narrerà le vicende della squadra nell’anno 2021-2022.

Seguono a ruota il 12 agosto A League of Their Own (stagione 1) e Cosmic Love, mentre tornerà con la terza stagione il 19 agosto Making the Cut.

Per quanto concerne invece i film, il 5 agosto uscirà Tredici vite, film drammatico di Ron Howard incentrato sulla vera storia di una squadra di calcio femminile rimasta bloccata in una grotta in Thailandia. Il 26 agosto arrivano invece Samaritan e Untrapped: The story of Lil Baby.

Prime Video: tantissime nuove aggiunte in catalogo ad agosto

Veniamo invece alle aggiunte non originali di Prime Video, che, pur non essendo prodotte direttamente dalla piattaforma di streaming, sono tante e interessanti.

Alcuni prodotti sono comunque un’esclusiva Amazon Exclusive, come First Love (in arrivo il 19 agosto) e la serie Comedy Special: Maurizio Lastrico (8 agosto).

Per quanto concerne i film che veranno aggiunti a breve su Amazon Prime Video la lista è davvero lunga: primo tra tutti, in uscita il primo giorno d’agosto, è senza dubbio il film House of Gucci con Lady Gaga. Lo stesso giorno seguono Queen Bees, The Circle e Sing. Tra il 4 e l’8 agosto arrivano invece La banda di Chicago, The Endless, Non c’è più religione e Censor. Il 15 agosto porterà con sé una ventata romantica con La stagione dell’amore, Amore a Harmony Ranch, Il frutto dell’amore, Autumn Dreams, Bacio d’ottobre, The perfect Bride, La luna di settembre, L’autunno dei ricordi, Anime gemelle, Consegna d’amore e Il concerto. Dal 17 fino a fine mese arriveranno poi Una femmina, Kung Fu Panda, Ma cosa ci dice il cervello, Il tuttofare, 7 ore per farti innamorare, Gli idoli delle donne, Fai bei sogni, Secret Team 355, Sono tornato e Sconnessi.

Infine, dopo questa carrellata di film, le serie tv aggiunte saranno A.P. Bio (stagione 1-2) e New Amsterdam (stagione 2) il primo agosto; Getter Robo Ark (stagione 1) il 25 agosto e Haikyuu!! (stagione 4) il 31 agosto.

Tra tutte le nuove proposte c’è davvero l’imbarazzo della scelta su Prima Video. Tuttavia, un paio di titoli verranno anche tolti a fine agosto dalla piattaforma: c’è tempo fino all’11 agosto per vedere Nove lune e mezza, fino al 18 agosto per Rifkin’s Festival e fino al 30 agosto per Mission: Impossible – Fallout e Mission: Impossible – Ghost Protocol.