The Loneliest dei Maneskin è già diventato un tormentone. Oltre alla musica ha colpito anche il videoclip, girato a Villa Tittoni a Desio, in Brianza

I Maneskin colpiscono ancora: The Loneliest, il nuovo singolo della rock band di Roma, è già arrivato in cima alle classifiche ed è già tormentone in tutto il mondo.

Dalle sfumature rock e decisamente malinconiche, The Loneliest è lo specchio di una nuova immagine dei Maneskin, fatta di cromie gotiche e lacrime, proprio come il videoclip: ma dove è stato girato? Scopriamolo insieme!

The Loneliest: dov’è stato girato il video?

Non solo parole, ma anche immagini: il video di The Loneliest dei Maneskin ha fatto letteralmente impazzire chiunque.

Per registrare il videoclip, la rock band di Roma ha scelto una location particolare, il parco di Villa Tittoni a Desio in Brianza. Guardando bene le immagini, ci si rende conto di come il focus delle riprese sia rivolto al vasto prato della Villa su cui vediamo camminare decine di persone completamente vestite di nero.

In primo piano, dopo qualche secondo, ci sono proprio i Maneskin.

A confermare la location anche lo stesso sindaco di Desio, Simone Gargiulo:

Ora possiamo annunciarlo: ebbene sì, erano proprio loro, i Maneskin, il famosissimo gruppo rock conosciuto a livello nazionale e internazionale che ha scelto la nostra città per girare il suo ultimo videoclip. Villa Tittoni e il suo Parco sono scelti per accompagnare la clip che rispecchia l’atmosfera dark-gothic della nuova e attesissima canzone. È per noi un vanto la loro presenza qui sul nostro territorio che valorizzerà ancora di più l’identità della città e del suo patrimonio artistico e culturale. In pochissimo tempo hanno conquistato il mondo con la loro musica, la loro energia e il loro straordinario talento. Tutti ormai li adorano e i desiani saranno orgogliosi di sapere che i nuovi volti del rock faranno brillare la Villa nel palcoscenico mondiale della musica.

Sicuramente la scelta di tale location conferirà alla città un incremento di visibilità e di visite, come ha anche affermato Andrea Civiero, assessore agli eventi di Desio.

Inoltre, tutto è stato organizzato nel migliore dei modi per garantire la sicurezza e il rispetto dei luoghi coinvolti.

Civiero ha anche voluto specificare che prima di iniziare le riprese ufficiali e prima di concedere gli spazi sono stati svolti numerosi sopralluoghi e numerosi incontri. Una scelta ponderata e studiata ad hoc, per mantenere intatta l’immagine e l’integrità del Parco della Villa, che per le persone di Desio rimangono due elementi fondamentali.

Il video di The Loneliest dei Maneskin è stato girato nel pieno del rispetto della locatin; non ci sono stati danneggiamenti alla Villa, tantomeno danneggiamenti al Parco e tutte le persone coinvolte, così come la città di Desio, sono rimaste soddisfatte e onorate della situazione.

Pubblicato su tutte le piattaforme digitali il 7 ottobre 2022, The Loneliest ha raggiunto in pochissimo tempo numeri da record: il videoclip del nuovo singolo, infatti, ha raggiunto oltre 200 mila visualizzazioni su Youtube proprio dopo pochissime ore dal suo lancio!

Questo dimostra quanto i Maneskin riescano a raggiungere il grande pubblico in men che non si dica; la loro energia, il loro carisma, le emozioni che la loro musica riesce a sprigionare, sono più forti di qualsiasi altra cosa. The Loneliest colpisce al cuore ed è impossibile, veramente impossibile, rimanergli indifferenti.