Se ami i capelli biondi, l’old money blonde è la scelta perfetta per te! Luminosa, sofisticata e chic, questa tonalità ha conquistato le chiome di tutte le celebs e promette di essere la protagonista indiscussa di questa stagione. Scopri tutti i segreti di questa tinta trendy e come prendertene cura al meglio.

Tendenze capelli: la tinta old money blonde è la protagonista indiscussa

Se il fascino dei capelli biondi è un evergreen, l‘old money blonde si conferma come tonalità imperdibile di quest’autunno. Questa sfumatura solare e avvolgente si fonde armoniosamente con il colore naturale dei capelli, aggiungendo profondità e luminosità alla chioma. La sua versatilità è straordinaria, adattandosi perfettamente a qualsiasi tipo di capello, sia chiaro che scuro, offrendo la possibilità di un cambiamento sottile o di una trasformazione più audace. Ottenuta attraverso un mix di tonalità fredde e calde, crea sfumature morbide che si intrecciano in un gioco naturale di luci e ombre, conferendo alla chioma un fascino unico. Celebrità come Margot Robbie, Rosie Huntington-Whiteley, Zendaya e Sofia Richie Grainge hanno già abbracciato con successo questo biondo sofisticato.

Tendenze capelli: cura e manutenzione della tinta old money blonde

Sappiamo tutti che il biondo è tanto bello quanto difficile da gestire. Ma niente paura! Per mantenere la luminosità e la vitalità dell’old money blonde, è sufficiente seguire semplici ma fondamentali passaggi. Prima di tutto, è necessario utilizzare esclusivamente prodotti appositamente formulati per capelli colorati, come shampoo e balsami salva-colore. Questo ti permetterà di mantenere la tinta vibrante nel tempo. Non dimenticare poi di proteggere i tuoi capelli dall’esposizione al calore eccessivo degli strumenti di styling come piastre e phon, che potrebbero compromettere la salute della tua chioma e la durata del colore. Limita l’uso di trattamenti termici, specialmente se hai i capelli biondi sensibili al calore, per garantire una chioma sana e luminosa che esalti il tuo biondo. Infine, investi in maschere idratanti e trattamenti riparatori per mantenere la chioma in condizioni ottimali e prevenire eventuali danni. Con una corretta attenzione e routine di cura, potrai mantenere un look impeccabile e radioso in ogni occasione, valorizzando al massimo la bellezza di questa tinta. Dunque, cosa aspetti? Le celebs di tutto il mondo hanno già proclamato l’old money blonde come il colore protagonista dell’autunno. Non farti scappare l’opportunità di sfoggiare la tinta più in voga della stagione!