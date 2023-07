Scopriamo insieme qualche dettaglio sulla vita privata di Hilal Altinbilek, l’attrice che interpreta Zuleyha in Terra Amara. Si tratta di una delle protagoniste più amate della soap opera turca.

Terra Amara, chi è l’attrice che interpreta Zuleyha?

Terra Amara, soap opera turche che da un anno va in onda su Canale 5, è riuscita ad ottenere un successo davvero incredibile tra i telespettatori italiani. Questo è anche merito della straordinaria bellezza e del grande talento di Hilal Altinbilek, l’attrice che interpreta la protagonista della soap, ovvero Zuleyha Altun, uno dei personaggi più amati in assoluto. Nata a Smirne, terza città più popolata della Turchia, dopo Istanbul e Ankara, l’11 febbraio 1991, sotto il segno dell’Acquario, Hilal Altinbilek ha origini kosovare. Fin da quando era piccola si è interessata moltissimo al teatro, prendendo parte a qualche corso e ad alcune rappresentazioni già durante la scuola elementare. Crescendo, Hilal ha approfondito lo studio della recitazione e del teatro, mentre ha seguito un corso di Economia Aziendale all’Università di Ege, in cui si è laureata. Dopo aver studiato a Istanbul presso il Mujidat Gene Art Center, ha fatto la sua prima apparizione televisiva nel 2011 sulla Foz, nel ruolo di Irei nella serie Derin Sular. L’attrice è riuscita a trasformare la sua grande passione in un lavoro. Con la sua bellezza e il suo talento è riuscita a conquistare il pubblico, che la segue quotidianamente negli episodi di Terra Amara.

Terra Amara, chi è l’attrice che interpreta Zuleyha? La vita privata di Hilal Altinbilek

Dopo l’esordio nel 2011, Hilal Altinbilek è entrata nel cast della serie tv Karagul, alla quale ha preso parte per ben tre anni, fino al 2016. Nello stesso anno, dopo aver lasciato il set, l’attrice è approdata nella serie tv Hayatimin Aski, con il ruolo di Nil. Nel 2018 è arrivata la vera svolta. La Altinbilek è apparsa nel film per il grande schermo Cocuklar Sana Emanet, per la regia di Fagan Irmak, nel ruolo di Yesim. Nello stesso anno è diventata protagonista di Terra Amara, traduzione di Bir Zamanlar Cukurova. La soap opera le ha dato grande visibilità ed è stata candidata a diversi premi come migliore attrice, come i Turkey Youth Awards e l’International Izmit Film Festival. La sua popolarità aumenta ma l’attrice non si è montata la testa e non ha perso la sua umiltà. La protagonista di Terra Amara è molto legata alla sua famiglia, soprattutto al padre Ozdemir, come dimostrano le foto su Instagram, con oltre un milione di follower, l’attrice riesce a rimanere abbastanza riservata, preferendo parlare del suo lavoro rispetto alla sua vita privata. Hilal ama molto il suo cane Jupiter, un simpatico Beagle che addestra e con cui trascorre molto tempo. Ama anche praticare badminton e fare lunghe passeggiate nella natura. Al momento, come ha rivelato lei stessa a Silvia Toffanin, nel salotto di Verissimo, è fidanzata con Mehmet Can Uzun, ma non ha figli.