Il ritorno dei bob e delle frange

Il 2025 si preannuncia come un anno ricco di novità nel mondo delle acconciature. Tra le tendenze più attese, il bob continua a dominare, ma con una svolta audace: i tagli più corti e definiti stanno guadagnando popolarità. Celebrità come Lily Collins hanno già adottato questo look, che si posiziona appena sopra il mento, regalando un’aria chic e sofisticata. Non dimentichiamo il grande ritorno delle frange laterali, che stanno tornando in auge, portando con sé un tocco di nostalgia anni ’90. Le frange a tendina, in particolare, sono perfette per incorniciare il viso e aggiungere un tocco di freschezza a qualsiasi acconciatura.

Capelli lunghi e onde romantiche

Per chi ama i capelli lunghi, il 2025 porterà onde eteree e romantiche, perfette per un look da favola. Le onde morbide, come quelle sfoggiate da Havana Rose Liu, sono ideali per chi desidera un aspetto naturale e sognante. Inoltre, le frange ispirate a Jane Birkin saranno un must, con un tocco moderno che le rende adatte a tutte. Per ottenere questo look, è consigliabile utilizzare spray texturizzanti che donano volume e separazione ai capelli, creando un effetto vissuto e affascinante.

Stili audaci e volumi da supermodella

Non possiamo parlare di tendenze senza menzionare il volume. Le acconciature ispirate alle supermodelle degli anni ’90, come quelle di Cindy Crawford e Kate Moss, stanno tornando prepotentemente. I capelli voluminosi, che sembrano appena usciti dal letto, sono perfetti per chi desidera un look senza sforzo ma di grande impatto. Per chi ama i dettagli, i tagli con bordi arrotondati e le onde morbide sono la scelta ideale per un look elegante e raffinato. Non dimenticate di proteggere i vostri capelli dal calore con spray specifici, per mantenere la salute e la lucentezza delle chiome.

Acconciature intrecciate e stili naturali

Le acconciature intrecciate stanno guadagnando sempre più spazio, con stili come micro trecce e twist che diventano sempre più popolari. Queste acconciature non solo sono belle, ma anche pratiche per chi ha capelli naturali. Per mantenere le trecce in ottime condizioni, è fondamentale utilizzare prodotti specifici che riducano il crespo e idratino il cuoio capelluto. Le onde spazzolate, che conferiscono un aspetto rilassato ma voluminoso, sono un’altra opzione da considerare per chi desidera un look meno strutturato ma comunque affascinante.