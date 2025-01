Tendenze make-up: il ritorno del minimalismo luminoso

Le sfilate di Haute Couture per la primavera estate 2025 hanno portato in scena un mix affascinante di innovazione e nostalgia. Il make-up si distingue per un approccio minimalista, con un focus su un finish luminoso e radioso. Peter Philips, Direttore creativo di Dior Makeup, ha creato un look che evoca una nuova Alice nel Paese delle Meraviglie, reinterpretata in chiave ribelle. Le guance sono valorizzate da un delicato tocco di rosa, mentre le sopracciglia grafiche conferiscono un aspetto audace e contemporaneo.

Acconciature chic: il fascino del raccolto sleek

Tra le acconciature più in voga, il raccolto sleek si afferma come il trend del momento. I riferimenti all’Old Hollywood sono evidenti, con raccolti minimal che esaltano la femminilità in modo super chic. I fiocchi neri, in versione over, aggiungono un tocco di eleganza, mentre il mood anni Venti si fa sentire con abbinamenti audaci. Alcuni look presentano anche creste punk, che donano un’ulteriore dimensione di stile e originalità.

Colori e sfumature: il rosso protagonista

Il rosso torna a essere il grande protagonista del make-up, con sfumature che spaziano dal ciliegia al burgundy. Chanel ha esaltato le labbra con tonalità vibranti, mentre il trucco occhi si è concentrato su eyeliner neri e smokey eyes luminosi. Per chi preferisce un look più sobrio, le labbra nude abbinate a smokey eyes delicati offrono un’alternativa chic e sofisticata. Le sopracciglia decolorate, infine, aggiungono un tocco etereo e moderno al volto, rendendo ogni look unico e memorabile.

Nail art e dettagli sorprendenti

Non solo trucco e acconciature, ma anche la nail art ha avuto un ruolo da protagonista. Le unghie metalliche e i finish glossy richiamano le tendenze degli anni 2000, offrendo un tocco di freschezza e giovinezza. La combinazione di labbra glossy e smokey eyes luminosi rappresenta un’opzione irresistibile per chi desidera puntare tutto sullo sguardo. Con queste tendenze, la Haute Couture primavera estate 2025 si conferma come una celebrazione dell’eleganza e della creatività, invitando tutte a esplorare nuove possibilità nel mondo della bellezza.