Preparatevi a immergervi nell’emozionante viaggio tra i sentimenti di Temptation Island 2024, il programma più atteso dell’estate. Nelle ultime ore è stata svelata la prima coppia pronta a mettere alla prova il proprio amore: Siria e Matteo. Ma chi sono? Scopriamo insieme tutti i dettagli!

Temptation Island 2024: chi sono Siria e Matteo

Fidanzati da 7 anni, Siria e Matteo hanno deciso di partecipare al programma per volere di lei, perché in cerca di divertimento e di conferme: dopo aver perso 85 chili ha bisogno di capire se lui la ama ancora o sta insieme a lei solo per abitudine. Lui, invece, confessa di essere contrario alla partecipazione nel programma. “Ho scritto a Temptation Island perché sono cambiata sotto ogni punto di vista e voglio capire se quella che sono oggi a lui va bene” ha dichiarato lei davanti alle telecamere. “Fino a due anni fa pesavo 130 kg, ho perso 85 kg. Ho una voglia matta di divertirmi e di far vedere quello che sono oggi” ha poi continuato. Dall’altra parte, lui ha dichiarato di non essere d’accordo: “La guardano tutti, gli ronzano intorno. Mi da molto fastidio. Non volevo partecipare a Temptation Island. Nel nostro rapporto va tutto bene” ha raccontato. Siria, 22 anni, è originaria di Gela ma attualmente vive a Massa Carrara, in Toscana. Su Instagram conta oltre 3 mila followers con cui condivide numerosi scatti di sé. L’ultima foto pubblica con il fidanzato risale al novembre 2019, il giorno del suo 18esimo compleanno. Anche Matteo è presente su Instagram ma risulta essere meno attivo della fidanzata: il suo profilo conta poco più di 300 followers e non pubblica da ormai anni.

Temptation Island 2024: quando inizia e dove vedere la nuova edizione

L’edizione 2024 di Temptation Island è pronta a regalare grandi emozioni tra vecchie storie, nuovi amori e tanto altro. Con lo storico conduttore Filippo Bisciglia al timone, il programma amato dai telespettatori farà il suo ritorno trionfale su Canale 5, alle ore 21.30, a partire da giovedì 13 giugno. Come ogni anno, potrete seguire le avventure delle coppie anche in streaming su Mediaset Infinity e Wittytv.it. Nonostante i nomi dei partecipanti siano ancora avvolti nel mistero, già la prima coppia ha scatenato un mix di emozioni e colpi di scena. Temptation Island 2024 si prospetta come un’edizione indimenticabile, pronta a lasciare senza fiato. Non ci resta che aspettare per scoprirne di più. Rimanete connessi per tutti gli aggiornamenti!

