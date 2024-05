Ci siamo, non manca molto alla nuova edizione di X Factor. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di scoprire chi saranno i giudici di questa nuova edizione del talent show musicale.

X Factor 2024: chi sono i giudici?

La nuova edizione di X Factor, uno dei talent show musicali più seguiti in assoluto sta per cominciare. E’ stato appena svelato il cast di questa edizione 2024, con tante sorprese e novità. Innanzitutto a condurre il programma non ci sarà più Francesca Michielin ma un’altra cantante amatissima, ovvero Giorgia, al suo esordio alla guida solitaria di un programma. La cantante, se vi ricordate, è stata una delle co-conduttrice dello scorso Festival di Sanremo, a fianco di Amadeus. E per quanto riguarda i giudici? Tutti nuovi e un gradito ritorno. Iniziamo proprio da colui che torna a vestire i panni di giudice per questa nuova edizione del talent show. Stiamo parlando di Manuel Agnelli, che è stato tra l’altro in passato uno dei giudici più amati in assoluto, con la sua anima rock. Veniamo ora alle novità: quest’anno i giudici di X Factor saranno Achille Lauro, Jake La furia, Paola Iezzi e appunto Manuel Agnelli. Ecco cosa ha dichiarato in merito alla nuova edizione del programma Antonella d’Errico, ovvero l’Executive Vice President Content Sky Italia: “inauguriamo X Factor 2024 con grandi novità, per una edizione rinnovata nel cast artistico e con la missione costante di ricercare il vero talento e aiutarlo a sbocciare. C’è un grande energia al nuovo tavolo dei giudici, voglia di scoprire nuovi progetti musicali, intrattenersi e divertirsi. Diamo quindi un caloroso benvenuto a Paola, Achille e Jake, e un gran bentornato a Manuel, uno dei giudici più amati di X Factor. Personalità, stili e gusti diversi , ma tutti competenti, contemporanei e glam.” La D’Errico, oltre a dare il benvenuto anche a Giorgia, ha voluto anche ringraziare Francesca Michielin per lo splendido lavoro fatto nelle ultime due edizioni, oltre a tutti gli artisti che sono saliti sul palco.

X Factor 2024: quando inizia e dove vederlo

Come abbiamo appena visto, ci sono diverse novità per quanto riguarda l’edizione del 2024 di X Factor, a partire dalla conduzione, che sarà affidata alla cantate Giorgia, reduce dall’esperienza come co-conduttrice e Sanremo. Nuovi anche i giudici, Achille Lauro, Paola Iezzi e Jake La Furia, oltre al ritorno di Manuel Agnelli. Non si conosce ancora la data esatta dell’inizio di questa nuova edizione, ma sarà comunque nel mese di settembre. Il 6 e il 7 giugno partiranno le audizioni, per stabilire chi saranno gli artisti che si contenderanno la vittoria finale. X Factor sarà visibile su Sky e in streaming su NOW. Insomma, le premesse per una super edizioni ci sono tutte, non resta che aspettare qualche mese per iniziare a vedere la nuova edizione di X Factor.

