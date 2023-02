Tempo libero: passatempi e hobby preferiti dalle donne

Le attività che le donne amano fare nel tempo libero sono cambiate nel corso degli anni, andando quasi di pari passo con le evoluzioni della società. Sono infatti innanzitutto mutate le esigenze e la routine quotidiana, che fino agli anni ‘60 le vedeva quasi esclusivamente come casalinghe e solo in rari casi come lavoratrici. A oggi non solo la maggior parte delle donne è impegnata in una professione, ma in molti casi ha anche una carriera che occupa gran parte del tempo e delle energie a disposizione. Per questo motivo, si prediligono sempre di più passatempi che aiutino a scaricare l’energia e lo stress in eccesso, favorendo allo stesso temo il relax e la concentrazione: lo sport, la lettura, i viaggi, il cinema, lo yoga, ma anche praticare hobby artistici o manuali. In generale, le attività che le donne scelgono di fare nel loro tempo libero dipendono dai loro interessi personali e dalla loro situazione.

Non c’è infatti una casistica universale per quanto riguarda il modo in cui le donne riempiono il loro tempo, poiché le preferenze variano ovviamente da persona a persona, ma anche dal lavoro, dallo status sociale, familiare ecc. Alcune preferiscono attività più fisiche, come la corsa, mentre altre prediligono passatempi più tranquilli, come la lettura o la pittura.

Gli hobby più comuni tra le donne

Naturalmente, esistono però alcune preferenze comuni alla maggior parte, in base anche alla tipologia di attività scelta.

Sport e benessere: corsa, arti marziali, yoga, pilates e meditazione.

Arte e manualità: pittura, disegno e bricolage.

Relax e concentrazione: lettura, scrittura, giochi di strategia.

Attività all’aria aperta: bicicletta, giardinaggio, trekking.

Come dicevamo, molto dipende anche dal carico di stress che il lavoro impone. Le donne che svolgono professioni complesse e che occupano gran parte della giornata succhiando parecchie energie – imprenditrici e sanitarie, ad esempio – preferiscono utilizzare il tempo libero a disposizione per scaricare la tensione e rilassarsi: la corsa e lo yoga, così come il fitness, la palestra e le arti marziali, rientrano sicuramente tra gli hobby più in voga.

Chi svolge invece lavori più sedentari o di concetto – come impiegate, insegnanti, scrittrici o smart worker – ama perlopiù sfruttare i momenti liberi a disposizione per dedicarsi a rigenerare la mente e allo stesso tempo staccare la spina: il trekking o le escursioni in natura e in montagna, così come le passeggiate in bicicletta, le camminate all’aria aperta, ma anche la meditazione e la lettura sono sicuramente tra le opzioni più gettonate.

La passione per i giochi di strategia

Tra gli hobby preferiti dalle donne ci sono anche quelli che fino a poco tempo fa erano considerati di appannaggio esclusivamente maschile: un esempio sono gli scacchi, come hanno dimostrato anche i recenti mondiali in Kazakistan, che vedono aumentare sempre di più la partecipazione femminile; per non parlare dei giochi da tavolo o da casinò, che grazie soprattutto alle piattaforme online di casino hanno visto crescere nel tempo il numero di iscritte e partecipanti a tornei e sfide sia sul web che dal vivo.

Grande successo nell’universo femminile hanno anche l’enigmistica, i rompicapo e i videogame, così come i giochi di ruolo e tutti quei passatempi che mettono alla prova le capacità strategiche e tattiche.

I viaggi in solitaria

Un trend particolarmente diffuso negli ultimi anni, che sta prendendo piede anche tra le donne italiane, è quello di viaggiare da sole, alla scoperta di luoghi vicini ma anche piuttosto lontani (l’Asia e l’Africa, ad esempio, o gli Stati Uniti). C’è chi è ormai talmente indipendente da gestire il tutto in autonomia e chi si affida ad agenzie specializzate in questo, sfruttando l’occasione per fare conoscenze con persone nuove, della stessa generazione.

Insomma, chi si aspettava di leggere un articolo incentrato sullo shopping, la moda, la cucina e, in generale, tutte quelle attività comunemente attribuite alle donne, è forse rimasto deluso. I tempi sono cambiati e per fortuna, con essi, anche le abitudini.