Al Super Bowl anche Taylor Swift per tifare per il fidanzato Travis Kence. Il look della cantante.

Ieri è andato in scena l’evento sportivo più seguito al mondo, ovvero il Super Bowl, che ha visto di fronte i San Francisco 49ers e i Kansas City Chief. Sugli spalti presente la cantante Taylor Swift a tifare per il fidanzato Travis Kelce. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, come era vestita la cantante.

Super Bowl 2024, Taylor Swift star dell’Halftime Show: look e outfit

Ieri, domenica 11 febbraio 2024, si è svolta la 58esima edizione dell’evento sportivo più seguito al mondo, ovvero il Super Bowl, vinto dai Kansas City Chief contro i Los Angeles 49ers. Sugli spalti per assistere alla partita c’era anche la cantante statunitense Taylor Swift. Il suo fidanzato, Travis Kelce, è infatti uno dei giocatori della squadra che ha vinto il Super Bowl. Taylor si trovava sugli spalti indossando un long dress nero e un ciondolo con il numero 87, il numero di maglia di Kelce. Capelli raccolti, rossetto rosso e eyeliner hanno completato il look della cantante che, subito dopo la fine della partita, è scesa in campo per festeggiare, andando subito ad abbracciare e a dare un bacio al fidanzato, davanti alle centinaia di milioni di persone collegate per questo evento. Nonostante avesse tenuto un concerto in Giappone solo poche ore prima, Taylor non ha voluto proprio mancare a questo evento tanto importante per il proprio fidanzato. Durante l’intervallo del match si è svolto il famoso Halftime Show, che ha visto protagonista Usher, che ha regalato al pubblico presente allo stadio e da casa uno spettacolo davvero incredibile ricco di effetti speciali, ballerini e giochi di luce. A un certo punto sul palco è salita anche la cantante Alicia Keys con un vestito rosso aderente super scintillante. Insomma, Usher ha davvero incantato tutti con i suoi brani.

Tayor Swift e la storia d’amore con Travis Kence

Come abbiamo appena visto, la cantante dei record Taylor Swift era presente sugli spalti del Super Bowl per assistere alla finale tra i Kansas City Chief e i Los Angeles 49ers. La vittoria è andata ai Kansas City Chief, dove milita proprio il fidanzato della cantante, ovvero Travis Kence. Per festeggiare Taylor è scesa in campo a fine partita per dare un bacio, davanti a tutti, al fidanzato. Il tutto, tra loro, è cominciato quando il giocatore ha cercato di far avere a Taylor il proprio numero di telefono tramite un braccialetto dell’amicizia durante una tappa dell’Eras Tour: “ci sono rimasto male quando ho scoperto che prima e dopo i concerti non parla perché deve risparmiare la voce per le 44 canzoni che ha in scaletta. Quindi ero un pò arrabbiato per non essere riuscito a darle uno dei braccialetti che avevo fatto per lei.” Qualche tempo dopo però la Switf ha accettato l’invito di andare a vedere una partita dei Kansas City Chief e da lì le cose si sono evolute velocemente e, dopo quanto visto ieri sera, sembra che tra i due vada tutto a gonfie vele.

