Questa sera, martedì 18 ottobre, a partire dalle ore 21.15, su Sky Cinema Due, e su Non, andrà in onda il film drammatico Tapirulàn, che ha segnato il debutto di Claudia Gerini alla regia. L’attrice romana, inoltre, interpreta il ruolo della protagonista di questa pellicola, che sembra destinata ad ottenere un grande successo. La storia parla di Emma, una consulente psicologica che esercita la propria professione in smart working.

Questa modalità di lavoro online le consente di assistere i propri clienti rimanendo a casa, dove può dedicarsi anche all’attività di corsa, su un tapis roulant. Tra gli assistiti di Emma ci sono Davide, un ragazzo che non riesce a superare il senso di colpa per aver causato un incidente mortale, Gianni, adolescente che si sta rendendo conto della propria omosessualità, Anna, donna vittima di violenza domestica, Fabio, uomo affetto da sindrome ossessivo compulsiva, Gaia, adolescente complessata a causa del suo aspetto fisico, e Lorenzo, un padre disperato che sta pensando al suicidio.

Un giorno Emma, che si è allontanata dalla sua famiglia da più di 20 anni per via di un’esperienza dolorosa, viene contattata online dalla sorellastra Chiara, che le rivela una brutta notizia riguardo il padre. L’annuncio manderà la psicologa in crisi, al punto da crearle degli importanti problemi sul lavoro e farle cercare le attenzioni di Max, un amante conosciuto in chat. Un debutto alla regia per Claudia Gerini che si rivela molto originale e convincente.

Tapirulàn: il cast del film

Il cast completo del film Tapirulàn è formato da:

Claudia Gerini – Emma;

– Emma; Claudia Vismara – Chiara;

– Chiara; Stefano Pesce – Lorenzo;

– Lorenzo; Fabio Morici – Marco;

– Marco; Maurizio Lombardi – Fabio;

– Fabio; Daniela Virgilio – Anna;

– Anna; Niccolò Ferrero – Davide;

– Davide; Alessandro Bisegna – Gianni;

– Gianni; Lia Greco – Gaia;

– Gaia; Marcello Mazzarella – Dante.

Tapirulàn: curiosità sul film e colonna sonora

Claudia Gerini debutta come regista e dirige una sceneggiatura di Fabio Morici e Antonio Baiocco, scritta insieme a loro. Il team che ha supportato l’attrice romana dietro le quinte comprende la montatrice Luna Gualano, la costumista Nicoletta Ercole, lo scenografo Tonino Zero e il direttore della fotografia Beppe Gallo. Il film è prodotto da Stefano Bethlen per Milano Talent Factory on Rai Cinema e Sky. Le musiche originali di questo film sono del compositore e direttore d’orchestra britannico Geoff Westley. Come tastierista e arrangiatore ha collaborato con molti artisti internazionali, come Peter Gabriel, Phil Collins, Andrew Lloyd-Webber, Vangelis, Gerry Goldsmith, Hans Zimmer, Henry Mancini. Il musicista ha collaborato anche con Laura Pausini, Renato Zero, Gianni Bella, Riccardo Cocciante, Fabrizio De Andrè, Lucio Dalla, Anna Oxa, Fabio Concato e Fiorella Mannoia. Ha arrangiato e accompagnato Eros Ramazzotti a Sanremo 2016 ed è stato direttore musicale dei Festival di Sanremo 2018 e 2019, condotti da Claudio Baglioni. Ha curato l’arrangiamento e la direzione d’orchestra.