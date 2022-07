Alberto Cotta Ramusino in arte Tananai è davvero incredibile. Dopo l’ultimo posto ottenuto al Festival di Sanremo 2022 con il brano Sesso Occasionale, il giovane artistia si è reinventato, prendendosi un po’ in giro e creando un personaggio che ha riscosso un immediato successo via social.

Complice anche TikTok, uno dei suoi vecchi brani, Baby Goddamn, pubblicato il 26 marzo del 2021, è tornato in auge diventando uno dei singoli di maggior successo del 2021. Qui sotto trovate audio, testo e significato della canzone.

Significato di Baby Goddamn

Il titolo del pezzo significa più o meno “Diamine, tesoro!” ed è una dedica ad una ragazza che il cantante vuole far “sciogliere” con il suo stile e il suo charme.

Lei però è talmente sexy che sarebbe capacissima di fare capitolare Tananai ai suoi piedi a sua volta.

Audio Baby Goddamn

Testo Baby Goddamn Tananai

Baby, goddamn

Botti a capodanno

Ma non siamo a capodanno

Baby, goddamn

Stiamo al 50%

Immagina cosa facciamo al cento

Baby, goddamn

Guardami quando ti parlo

Ma non parlare se ballo

Baby, goddamn

Mamma, mirami sul palco

Tiro che sembro un cavallo

Baby, che fai?

Lascia solo che ti sciolga come fanno le boyband

Baby, che fai?

Ti regalerò una rosa, sole, cuore, amore e droga

Ma se mi guardi con quegli occhi che mi guardano nei miei

Sai che mi perdo, vado sotto

Vado down, down, down, down

Baby, godd–

Baby, goddamn

Baby, godd–

Baby, goddamn

Secco ‘sto prosecco

Guarda come b-balbetto

Baby, goddamn

Ho dormito un paio d’ore

C’ho la faccia di Briatore

Baby, goddamn

Porta le tue amiche

Dillo anche alle amiche delle amiche

Baby, goddamn

Sono rilassato

Calmo come un attentato

Baby, che fai?

Lascia solo che ti sciolga come fanno le boyband

Baby, che fai?

Ti regalerò una rosa, sole, cuore, amore e droga

Ma se mi guardi con quegli occhi che mi guardano nei miei

Sai che mi perdo, vado sotto

Vado down, down, down, down

Baby, godd

Baby, goddamn

Baby, che fai?

Volevo che ti sciogliessi, ma non eri una boyband

Baby, lo sai?

Che se ti portavo rose, ti beccavi anche le spine

Ma non pensavi che portassi o che facessi solo guai

Beh, c’hai ragione

Vieni con me che li facciamo insieme

Baby, godd