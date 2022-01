A Sanremo si respira aria di novità. Stando a quanto diffuso dall’organizzazione della kermesse stessa infatti, il regolamento è stato ripensato per la 72esima edizione. In attesa che Amadeus ci accolga, per la sua terza volta consecutiva, al teatro dell’Ariston, andiamo a scoprire quali sono tutti i cambiamenti che verranno messi in atto.

Il nuovo regolamento per il Festival di Sanremo 2022

Una prima grande novità sta nel fatto che non ci sarà la gara riservata alle Nuove Proposte: i giovani si sono infatti già sfidati a dicembre e tre di loro hanno ottenuto un posto in gara tra i cantanti considerati Big. In tutto, gli artisti in gara saranno 25 (tra i 22 artisti scelti dal direttore artistico e i 3 vincitori di Sanremo Giovani), uno in meno rispetto alle altre edizioni.

Anche il meccanismo di votazione è stato rinnovato con tre giurie autonome per i giornalisti accreditati nelle prime due serate (carta stampata, Radio e Tv, Web) e il debutto della giuria “Demoscopica 1000”, È stato invece confermato il Televoto. Sarà una gara senza eliminazioni per arrivare alla serata finale con la proclamazione del vincitore.

La serata Cover

Non mancano le novità anche per la serata speciale delle Cover prevista per venerdì 4 febbraio. Se infatti prima gli artisti potevano eseguire brani esclusivamente tratti dal repertorio italiano degli anni ’60, ’70 e ’80, per questa nuova edizione sono state incluse anche le celebri hit degli anni ’90 (fino al 1999). Le cover potranno essere scelte anche tra canzoni straniere.

Durante questa serata voteranno più Giurie: il pubblico che avrà un peso del 34% sul risultato complessivo della serata. La Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web, voterà senza essere divisa nelle tre componenti e avrà un peso del 33%, come la Giuria “Demoscopica 1000”. La media delle percentuali di voto ottenute dalle esibizioni degli artisti nella serata delle cover e quelle ottenute dalle canzoni nelle serate precedenti, andrà a determinare una nuova classifica generale.

Le novità della giuria

A proposito di votazioni anche queste sono state oggetto di alcune modifiche. Durante le prime due serate, come abbiamo già accennato, la Giuria dei giornalisti accreditati si dividerà in tre componenti di voto autonome: una giuria della carta stampata e delle tv, una delle Radio e una del web.

Nella quarta e nella quinta serata, invece tornerà ad essere considerata come un’unica Giuria andando a sommarsi al Televoto e alla Giuria “Demoscopica 1000” e proprio quest’ultima necessita di una piccola spiegazione. La Giuria “Demoscopica 1000” è infatti composta da mille componenti selezionati secondo i criteri di età e di provenienza geografica, che voteranno da remoto attraverso un’app dedicata.

Cosa dice il regolamento per la Finale

Nella Serata Finale a votare sarà il pubblico e lo farà attraverso il televoto. Le prime tre canzoni in classifica saranno riproposte attraverso l’esecuzione dal vivo o attraverso registrazione audio-video.

Le votazioni precedenti verranno azzerate e si procederà a una nuova votazione tenendo sempre conto del peso in percentuale di ogni giuria. La canzone con la percentuale di voto complessiva più elevata ottenuta in quest’ultima votazione verrà proclamata Vincitrice di Sanremo 2022.