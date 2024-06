Quando comincia la nuova edizione del programma condotto da Carlo Conti “Tale e Quale Show”? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Tale e Quale Show 2024: quando va in onda, giudici

Nonostante l’estate sia appena iniziata, si pensa già a cosa vedremo il prossimo autunno in televisione. C’è grande attesa per uno dei programma televisivi più amati, ovvero “Tale e Quale Show”, condotto da Carlo Conti che, come tutti saprete, sarà anche il conduttore dei prossimi due Festival di Sanremo. Qualche settimana fa è arrivata la notizia di un addio importante al programma, Loretta Goggi infatti ha deciso di non prendere parte alla nuova edizione, dopo ben 13 anni. La Goggi ha scritto su Instagram che vuole prendersi del tempo da passare insieme alla sua famiglia e tenere tra le braccia il suo primo pronipote. Ma, chi ci sarà quindi al posto di Loretta Goggi? Nel corso delle ultime settimane sono stati tanti i nomi che sono circolati, da Simona Ventura a Mara Venire, da Elena Sofia Ricci a Matilde Gioli. Il nome però più probabile è sempre stato, ed è tutt’ora, quello di Alessia Marcuzzi. La conduttrice romana è quindi in pole position per sostituire la Goggi. Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio sono entrambi stati confermati come giudici anche per la prossima edizione del programma televisivo. “Tale e Quale Show 2024″dovrebbe iniziare venerdì 27 settembre.

Tale e Quale Show 2024: il cast

Come abbiamo appena visto, la nuova edizione del programma televisivo condotto da Carlo Conti “Tale e Quale Show” dovrebbe partire il prossimo 27 settembre. Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio sono stati confermati come giudici, mentre al posto di Loretta Goggi che ha deciso di lasciare il programma dovrebbe esserci Alessia Marcuzzi. E per quanto riguarda il cast? Al momento non si conosce ancora, però su Biccy leggiamo chi sono stati coloro che hanno sostenuto un provino per partecipare al programma, ovvero Sophie Codegoni, Micol Incorvaia, Edoardo Tavassi, Karma B, Rosanna Banfi, le tre sorelle Selassié, Manila Nazzaro, Carmen di Pietro, Milena Miconi e Patrizia Pellegrino. A proposito di quest’ultima, ecco cosa ha detto un paio di anni fa a Diva e Donna quando non era stata presa: “al provino ho avuto i complimenti di tutti ma non mi hanno presa. Confesso che stavolta ho pianto. Ci avevo lavorato da due mesi con Marcello Cirillo. Sono tre volte che ci provo, ma niente. Forse, non stavo bene nel cast che hanno scelto. Anche Manuela Aureli mi ha fatto un bel complimento. Mi ha detto che mi ero superata sta volta. In ogni caso non è finita qui. Non mi arrendo, il prossimo anno mi presento per la quarta volta.” Chissà se quest’anno l’attrice sarà finalmente presa nel cast di “Tale e Quale Show 2024″. Restiamo in attesa di avere l’ufficialità del cast della prossima edizione.

