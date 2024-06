I titoli in uscita dal 19 al 25 giugno 2024.

Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, quali sono i titoli in uscita in streaming dal 19 al 25 giugno 2024.

Cosa esce in streaming dal 19 al 25 giugno 2024: i film

Ogni settimana sulle varie piattaforme di streaming escono nuovi film e nuove serie tv, in modo che gli abbonati possano sempre avere a disposizione titoli nuovi da poter vedere. Vediamo adesso insieme quali sono i film in uscita dal 19 al 25 giugno 2024:

19 giugno : su Netflix esce il film “L’accademia di Mr. Kleks” : un ragazza per ritrovare il padre scomparso frequenta una università magica.

: su esce il film : un ragazza per ritrovare il padre scomparso frequenta una università magica. 19 giugno : su Netflix esce il film “ Caccia all’eredità” : film polacco con protagonista una famiglia che per ottenere una eredità deve risolvere un complesso rompicapo.

: su esce il film “ : film polacco con protagonista una famiglia che per ottenere una eredità deve risolvere un complesso rompicapo. 20 giugno : su Prime Video esce “ Federer -Gli ultimi 12 giorni “: documentario che racconta il momento del ritiro del grande campione di tennis Roger Federer.

: su esce “ “: documentario che racconta il momento del ritiro del grande campione di tennis Roger Federer. 20 giugno : su Prime Video esce il film “ Maschile Plurale “: parla di due ragazzi che si ritrovano al funerale di un amico e si rendono conto che i sentimenti che li uniscono sono qualcosa che non pensavano.

: su esce il film “ “: parla di due ragazzi che si ritrovano al funerale di un amico e si rendono conto che i sentimenti che li uniscono sono qualcosa che non pensavano. 21 giugno : su Netflix esce il film “ Trigger Warning”. Jessica Alba veste i panni di una agente speciale che fa ritorno nel suo paese natale per cercare il padre, e arriva a scoprire uno strano complotto.

: su esce il film “ Jessica Alba veste i panni di una agente speciale che fa ritorno nel suo paese natale per cercare il padre, e arriva a scoprire uno strano complotto. 25 giugno: su Disney Plus esce il documentario “Diane Von Furstenberg: Woman in Charge”: questo documentario è basato sulla vita della designer belga che quest’anno festeggia i 50 anni del suo wrap dress. Sopravvissuta all’olocausto, principessa per matrimonio e fondatrice di un marchio di moda. Nel documentario interviste con Oprah Winfrey, Marc Jacobs e Hillary Rodham Clinton.

Cosa esce in streaming dal 19 al 25 giugno 2024: le serie tv

Vediamo adesso insieme quali sono le serie tv in uscita in streaming dal 19 al 25 giugno 2024:

19 giugno: su Disney Plus esce la serie tv “We Were The Lucky Ones “: questa serie è ispirata alla vera storia di una famiglia ebrea che viene divisa all’inizio della Seconda guerra mondiale.

su esce la serie tv “: questa serie è ispirata alla vera storia di una famiglia ebrea che viene divisa all’inizio della Seconda guerra mondiale. 20 giugno : su Netflix esce “America’s Sweethearts”: docu serie che segue le cheerleader dei Dallas Cowboys.

: su esce “America’s Sweethearts”: docu serie che segue le cheerleader dei Dallas Cowboys. 21 giugno: su Netflix esce la serie “ Gangs of Galicia” : miniserie spagnola che parla di sentimenti, crimini e vendetta. La protagonista è una avvocatessa, Ana, la cui vita è sconvolta dalla morte del padre. Al fine di scoprire la verità si traferisce a Cambados per indagare su un cartello di droga.

su esce la serie “ : miniserie spagnola che parla di sentimenti, crimini e vendetta. La protagonista è una avvocatessa, Ana, la cui vita è sconvolta dalla morte del padre. Al fine di scoprire la verità si traferisce a Cambados per indagare su un cartello di droga. 22 giugno: su Netflix in uscita “Rising Impact“: basata su un fumetto manga ambientato nel mondo del golf.

Queste sono quindi i film e le serie tv in uscita su Netflix, Prime Video e Disney Plus. Vi ricordo che per poter usufruire dei vari servizi è necessario sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma di streaming.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Suits 9: finale, quanti episodi, cast e dove vederla in Italia

Black Barbie Netflix: data di uscita, dove vederlo, cast