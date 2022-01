Un film sullo sport, sul doping e sul passato che torna a inseguirci: queste sono le fondamenta di Takeaway, in cui Libero De Rienzo fa la sua ultima comparsa in veste di attore. Dopo averci lasciato nel Luglio del 2021, l’interprete napoletano tornerà per l’ultima volta sul grande schermo.

La pellicola è disponibile nelle sale di tutta Italia dal 20 Gennaio, dura circa un’ora e mezza ed è distribuita da Fandango. Se vi piacciono le storie legate al mondo dello sport, e le trame più crude e realiste questo è il film adatto a voi.

La trama del film

Una trama dai risvolti inaspettati e un’atmosfera cupa regnano sull’ultimo film in cui ha lavorato Libero De Rienzo: Takeaway. La storia comincia con un’ambientazione che dalle prime immagini chiarisce subito la durezza e la decadenza dei personaggi e delle situazioni che affronteremo durante la visione.

Siamo nel 2008, il mondo è appena stato scosso da una delle peggiori crisi economiche della storia. La protagonista qui è Maria, una giovane atleta di marcia che continua ad allenarsi per poter raggiungere gli obiettivi tanto agognati. Al suo fianco c’è Johnny, il suo compagno che ha quasi il doppio dei suoi anni e che in passato ha lavorato come preparatore atletico.

Durante la carriera ha spronato numerosi ragazzi tramite l’uso di sostanze illegali, e infatti ne conserva ancora alcune che potrebbero essere utili a Maria.

L’uomo arriva anche a chiedere un prestito ai genitori della compagna, una coppia di albergatori che stanno subendo le conseguenze della crisi. Una volta ottenuti, Johnny userà quei soldi per acquistare sostanze non rintracciabili dall’antidoping. Da qui il titolo del film: Takeaway, ovvero il momento notturno dello scambio illecito. Ad aggiungersi al tutto c’è anche Tom, un ex atleta che ha pagato le conseguenze dell’uso di queste sostanze a causa di Johnny. Il ragazzo cerca vendetta, ma la sua attuazione sarà intralciata dal legame che si creerà fra lui e Maria.

Takeaway: Libero De Rienzo e il resto del cast

A colpire fra i nomi del cast c’è sicuramente quello di Libero De Rienzo, l’attore morto in circostanze misteriose il 15 Luglio del 2021, a soli 44 anni. Nel suo ultimo ruolo sul grande schermo interpreta Johnny, caratterizzato da un passato burrascoso e una voglia di vincere che riesce ad inglobare tutti coloro che gli stanno attorno. Prima fra tutti Maria, qui interpretata da Carlotta Antonelli, attrice nota per il ruolo di Angelica in Suburra. La ragazza affronta in Takeaway un percorso difficile e rischioso, che avrà conseguenze disastrose sulla sua psiche.

Al suo fianco ci sono però i suoi genitori, interpretati da Paolo Calabresi e Anna Ferruzzo. Se il padre crede quasi ciecamente nelle capacità atletiche della figlia ed è certo di un suo futuro successo, la madre non è dello stesso avviso. Entrambi però vedono in lei una possibilità di riscatto dal grigiore di quell’esistenza che condividono. Nel cast è fondamentale anche la presenza di Tom, interpretato da Primo Reggiani. Il ragazzo cerca vendetta nei confronti di Johnny, suo ex allenatore. A causa sua e delle sostanze che gli ha fornito la sua vita e la sua carriera sono andate in pezzi.