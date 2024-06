Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, tutti tagli lunghi di tendenza per questa primavera 2024.

Tagli capelli lunghi primavera 2024

Finito l’inverno è ora di dire arrivederci a sciarpe e cappotti e, in questo modo, chi ha i capelli lunghi potrà mostrare meglio la sua chioma. Sono tanti i tagli lunghi di tendenza per questa primavera 2024, da quelli pari a quelli scalati, a quelli con frangia a quelli con ciuffo, a quelli stile anni Novanta. Diciamo che la frangia già da qualche tempo è l’assoluta protagonista delle tendenze capelli. Sempre più donne decidono di provare ad avere la frangia, che sia piena, a tendina oppure sfilata. Ma adesso andiamo a vedere insieme quali sono i tagli capelli lunghi di tendenza per la primavera 2024.

Capelli lunghi primavera 2024: tutte le tendenze

Avete i capelli lunghi e volete sapere quali sono i tagli capelli lunghi di tendenza per questa primavera 2024? Perfetto, siete nel posto giusto. Adesso andremo infatti a vedere insieme quelli che sono i tagli capelli lunghi di tendenza questa stagione:

Mullet : è uno dei tagli di tendenza di questa primavera 2024, si tratta della tipica acconciature degli anni Ottanta. In passato era di moda soprattutto per il sesso maschile, ma al giorno d’oggi tante donne scelgono questo taglio, in grado di donare un’aria sbarazzina e rock. Per realizzare il mullet bisogna tagliare i capelli corti sulla sommità del capo e ai lati del viso, lasciandoli invece lunghi dietro. Più sono lunghi dietro meglio è. Questa primavera di forte tendenza il mullet con frangia.

: è uno dei tagli di tendenza di questa primavera 2024, si tratta della tipica acconciature degli anni Ottanta. In passato era di moda soprattutto per il sesso maschile, ma al giorno d’oggi tante donne scelgono questo taglio, in grado di donare un’aria sbarazzina e rock. Per realizzare il mullet bisogna tagliare i capelli corti sulla sommità del capo e ai lati del viso, lasciandoli invece lunghi dietro. Più sono lunghi dietro meglio è. Questa primavera di forte tendenza il mullet con frangia. Liscio con punte sfilate : al fine di donare movimento e leggerezza ai capelli, ecco che puntare su un taglio con punte sfilate è la scelta perfetta.

: al fine di donare movimento e leggerezza ai capelli, ecco che puntare su un taglio con punte sfilate è la scelta perfetta. Frangia: come detto in precedenza la frangia è l’assoluta protagonista già dal 2023. Per questa primavera di forte tendenza la frangia piena su taglio lungo e liscio o leggermente ondulato. Se non amate la frangia piena, potete puntare sulla frangia trasparente, perfetta anche sui capelli ricci o mossi.

come detto in precedenza la frangia è l’assoluta protagonista già dal 2023. Per questa primavera di forte tendenza la frangia piena su taglio lungo e liscio o leggermente ondulato. Se non amate la frangia piena, potete puntare sulla frangia trasparente, perfetta anche sui capelli ricci o mossi. Mosso : oltre al liscio, che è sempre di tendenza, questa primavera vanno fortissimo i capelli mossi, in grado di dare volume alla chioma.

: oltre al liscio, che è sempre di tendenza, questa primavera vanno fortissimo i capelli mossi, in grado di dare volume alla chioma. Scalato: per questa primavera la scalatura parte dal mento per arrivare alle lunghezze finali.

per questa primavera la scalatura parte dal mento per arrivare alle lunghezze finali. Ciuffo laterale : se non volete la frangia potete optare per il ciuffo laterale, sia se avete i capelli lisci sia se li avete mossi.

: se non volete la frangia potete optare per il ciuffo laterale, sia se avete i capelli lisci sia se li avete mossi. Face framing: questa tecnica sta letteralmente spopolando, la traduzione è “incorniciare il volto”, grazie a dei riflessi luminosi ai lati del volto.

questa tecnica sta letteralmente spopolando, la traduzione è “incorniciare il volto”, grazie a dei riflessi luminosi ai lati del volto. Butterfly cut: si tratta di un taglio super scalato le cui linee ricordano le ali di una farfalla. Le ciocche inoltre incorniciano il viso valorizzandolo.

Questi sono quindi i tagli capelli lunghi di tendenza per questa primavera 2024. Il consiglio è però sempre quello di chiedere parere al proprio parrucchiere di fiducia che saprà dirvi quale taglio fa per voi e quale no.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Tagli capelli corti primavera 2024: tutte le tendenze più richieste

Tendenze capelli primavera 2024: l’assoluta protagonista è la frangia