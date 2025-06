Materialists: il film romantico dell’estate 2025 da non perdere

Ah, l’estate! Sole, gelati, e… nuovi film da vedere al cinema! Questa settimana arriva Materialists, una commedia romantica che promette di far battere i cuori e strappare qualche sorriso. Protagonista è Dakota Johnson, che interpreta Lucy, una brillante matchmaker di New York, intenta a combinare affari e amori per i suoi facoltosi clienti. Ma le cose si complicano quando incontra un uomo che definisce un “unicorno”, interpretato dall’eccentrico Pedro Pascal. Un incontro che potrebbe cambiare tutto, giusto?

Un amore che sboccia tra triangoli e sorprese

Il gioco dell’amore non è mai semplice, e Lucy non fa eccezione. Mentre la sua storia con l’affascinante “unicorno” sembra decollare, il suo passato torna a farle visita sotto forma dell’ex fidanzato John, interpretato da Chris Evans. Un classico triangolo amoroso, ma ambientato nella magica New York, la città che non dorme mai. E chi non ama un bel dramma romantico con sfondi di skyline mozzafiato e caffè fumanti?

Quando e dove vedere Materialists

È una domanda legittima: dove possiamo goderci questa pellicola? Attualmente, Materialists è disponibile solo nelle sale cinematografiche. Sì, lo so, un po’ scomodo, ma pensateci: è l’occasione perfetta per godervi l’aria condizionata del cinema. E non dimentichiamo quel brivido di gustare una Coca Cola ghiacciata mentre ci si immerge in questa storia d’amore!

Streaming e altre curiosità

Dopo la sua corsa nelle sale, Materialists potrebbe impiegare un paio di mesi prima di approdare sulle piattaforme di streaming. Ma chi ha fretta? Nel frattempo, potete immergervi nel mondo di A24: tutte le loro pellicole, infatti, sono disponibili su Max, grazie a un accordo esclusivo. Se non avete Max, non preoccupatevi: il film sarà accessibile per l’acquisto o il noleggio su piattaforme come Amazon, Apple e YouTube. Un affare da non perdere, vero?

Un’estate di cinema e amore

In conclusione, Materialists non è solo un film, è un invito a sognare, a sperare e a ridere. In un mondo che corre veloce, concediamoci una pausa e lasciamoci trasportare da questa storia d’amore. Che si tratti di un appuntamento al cinema con un amico o di una serata romantica, questo film è pronto a farci emozionare. E chissà, magari ci farà anche riflettere su cosa significhi davvero trovare il nostro “unicorno”.