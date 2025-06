Un’estate da sogno in Val Passiria: panorami mozzafiato e benessere

Nel cuore dell’Alto Adige, la Val Passiria è una delle mete più affascinanti per chi cerca natura, relax e autenticità.

Nel cuore dell’Alto Adige, la Val Passiria è una delle mete più affascinanti per chi cerca natura, relax e autenticità. Incorniciata dalle maestose cime del Gruppo di Tessa la valle offre esperienze indimenticabili tra attività all’aria aperta, tradizione e cultura. Che siate amanti del trekking, appassionati di storia o semplicemente in cerca di tranquillità, qui troverete il luogo perfetto per rigenerarvi.

Dove soggiornare: comfort e birra artigianale

Una vacanza in Val Passiria inizia dalla scelta della struttura giusta e chi desidera un’accoglienza autentica e di qualità può trovare cercando “hotel Val Passiria“ un’opzione davvero unica: il Brauhotel Martinerhof, situato a San Martino in Passiria. Oltre a camere confortevoli e curate nei dettagli, la struttura si distingue per la presenza di un birrificio interno, dove si produce la Martinsbräu, una delle birre artigianali più apprezzate della regione.

L’atmosfera è calda e conviviale e la cucina dell’hotel propone piatti tradizionali e menù più creativi, accompagnati dalla birra prodotta in loco.

Val Passiria: una valle da scoprire

La Val Passiria è un paradiso per gli escursionisti: sentieri ben segnalati si snodano lungo tutta la valle, offrendo percorsi adatti a ogni livello di esperienza. Tra le escursioni più apprezzate spicca il sentiero Passerschluchtenweg, il sentiero per la gola del Passirio che ha inizio nel centro di San Leonardo e che offre scorci mozzafiato.

Chi è interessato alla storia può visitare il MuseoPassiria, dedicato alla figura di Andreas Hofer, eroe tirolese, e alla cultura contadina della valle. Da non perdere anche le cascate di Stulles, tra le più alte d’Europa, che regalano uno spettacolo naturale davvero imponente.

Eventi estivi tra musica e tradizione

L’estate in Val Passiria è animata da eventi che valorizzano la tradizione locale e creano momenti di convivialità. Tra luglio e agosto 2025 spicca il Mercato delle Bontà di San Martino che si tiene ogni primo sabato del mese da aprile ad ottobre nel centro del paese; vi si possono prodotti dell’artigianato locale e specialità gastronomiche.

Uno degli appuntamenti più attesi della zona si svolge proprio presso il Martinerhof: “Musica al vivo alla birreria”, che tra luglio e settembre propone serate all’aperto con band locali, birra fresca e cucina tipica. Un’occasione perfetta per assaporare la vera atmosfera sudtirolese in un contesto rilassato e accogliente.

Gite giornaliere nei dintorni

San Martino in Passiria è anche un ottimo punto di partenza per gite giornaliere verso alcune delle località più interessanti dell’Alto Adige. A soli 25 minuti di auto si trova Merano, elegante cittadina termale dove è piacevole passeggiare tra i portici, visitare i Giardini di Castel Trauttmansdorff o rilassarsi alle Terme.

In meno di 30 minuti si può raggiungere il Passo Giovo, uno dei valichi alpini più spettacolari, che collega la valle all’Alta Val d’Isarco con panorami mozzafiato e curve da percorrere con calma.

Interessante anche una visita a Vipiteno, incantevole borgo medievale noto per le sue case affrescate, le pasticcerie storiche e il suo centro raccolto e vivace. Chi ama la natura incontaminata può invece dirigersi verso il Lago di Monticolo, poco distante da Bolzano, ideale per un bagno estivo immersi nel verde.