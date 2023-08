Scopriamo tutti i dettagli sull’account TikTok dedicato alle tendenze moda, Subway Session, che sta letteralmente spopolando. Dietro l’account c’è Kristina Avakyan, che ha conquistato i social.

Subway Session detta le tendenze moda e spopola su TikTok

Kristina Avakyan ha iniziato ad immortalare le sue originali, eclettiche e decisamente audaci combinazioni di stile direttamente da una banchina della metropolitana nel cuore di Manhattan. Una location decisamente suggestiva, per video che l’hanno portata a scalare l’algoritmo di TikTok. È conosciuta come @subwaysession, dal nome del suo account che in pochissimo tempo ha ottenuto oltre 20mila seguaci e oltre 380mila like. È diventata l’ultima ossessione del pubblico sui social network, scatenando diverse discussioni sulla modal e sul gusto nel vestire. Un successo che l’ha portata ad essere intervistata da Danya Issawi per la rivista The Cut.

Kristina Avakyan è nata in Armenia e cresciuta in Russia, ma da dodici anni vive a Manhattan, dove lavora come stylist e barista. I suoi video hanno tutti la stessa struttura. Vengono realizzati con uno smartphone posato per terra e la inquadrano dal basso mentre cammina avanti e indietro in metropolitana, mostrando tantissimi capi vintage e realizzati personalmente, combinati tra loro in modo estremo, unico e personale. Come evidenziato da Danya Issawi, l’account continua a crescere, tanto da scalare l’algoritmo di TikTok ad una velocità incredibile. Nei commenti si discute dei suoi abiti e tantissimi follower vogliono dare la propria opinione sul suo stile. L’impressione è che i suoi abbinamenti abbiano realmente messo in dubbio lo stile di tutti e che per questo risultino così divisivi e coinvolgenti nello stesso tempo. La donna si è mostrata con un paio di jeans e una sciarpa di lana intorno al collo senza niente sotto, oppure con un body lingerie di pizzo rosa nude, pantaloncini da basket e scarpe con tacco.

@subwaysessions #fashiontiktok #subwaysessions #newyork #fashion #style #kyankri #new #subway ♬ original sound – Kyan Kri

Subway Session, un successo incredibile: il discorso della condizione privilegiata

Bisogna parlare anche del discorso relativo alla condizione privilegiata di Avakyan. Se la storica della moda e del costume Selby Ivey Christie ha notato che essere una donna bianca di taglia socialmente accettata le ha permesso di ottenere il successo rapidamente, la giornalista di The Cut ha ammesso di chiedersi se una donna afroamericana di taglia plus size avrebbe ricevuto lo stesso trattamento, sia in metropolitana che online. “Sì, sono bianca anche se sono armena. Non sono responsabile del colore in cui sono nata, ma applaudirò chiunque; chiunque sia fiducioso può farcela. Certo, sono ‘privilegiata’ perché sono bianca, ma non fatemi stare male con me stessa” ha risposto Avakyan. La donna ha raccontato di avere una predilezione dichiarata per l’abbigliamento di seconda mano. La sua principale ispirazione è Alessandro Michele, insieme a Demna, nonostante il recente scandalo che ha coinvolto Balenciaga, Margiela e Miu Miu. Come icone di stile ha menzionato Rihanna, Kendall Jenner, Zoë Kravitz, Sienna Miller e Bella Hadid.