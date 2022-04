Studio Battaglia è una serie televisiva italiana, trasmessa ogni martedì dal 15 aprile fino a martedì 5 aprile 2022. Questa serie di grande successo è diretta da Simone Spada ed ha come protagoniste grandi attrici italiane come Lunetta Savino,Barbara Bobuľová,Miriam Dalmazio e Marina Occhionero.

Scopriamo se Studio Battaglia 2 si farà e qualcosa in più sulle anticipazioni.

Studio Battaglia 2 si farà? Le anticipazioni

Studio Battaglia è un adattamento italiano del legal drama The Split, serie televisiva britannica. Nella serie italiana, vengono raccontate le vicende di due tra gli studi legali (immaginari) più famosi di Milano, lo Studio Battaglia e lo Studio Zander & Associati, e inoltre le vicende della famiglia Battaglia. La serie ruota intorno a quattro protagoniste, una madre e tre figlie che si muovono tra tribunali e vita privata.

Il successo che ha ottenuto questa serie e il finale dell’ultima stagione lascia immaginare ai telespettatori che probabilmente ci sarà un sequel e appunto si chiedono Studio Battaglia 2 si farà? Abbiamo cercato qualcosa in più sulle anticipazioni, ma ancora non sappiamo la data di uscita della seconda stagione, non essendo ancora confermata. Però già, durante la conferenza stampa di presentazione del 9 marzo 2022, il regista ha lasciato sperare ad una possibile continuazione:

Speriamo che possa piacere al pubblico e, quindi, poi saranno altri a scegliere se si farà una seconda stagione. Speriamo di sì perché noi siamo pronti e ci siamo divertiti molto.

Anche le attrici protagoniste durante alcune interviste hanno lasciato una porta aperta su una possibile seconda stagione ma niente ancora è certo. Lunetta Savino che interpreta Marina Battaglia la madre delle ragazze ha affermato:

La seconda stagione si farà? Spero proprio di sì. È sul tavolo della produzione, è nei piani e io mi spero di potermi ancora divertire con questo personaggio.

Inoltre, l’attrice afferma che vorrebbe approfondire alcuni aspetti del suo personaggio:

La vorrei, innanzitutto, vedere un po’ di più in Tribunale perché in questa stagione io seguo un paio di cause in prima persona, però poi lavoro molto dietro le quinte. Inoltre, vorrei scoprire un tratto sentimentale, magari una storia sentimentale che potrebbe affacciarsi e vedere come lei si comporta, per esempio, da donna matura.

Che siano delle indizi per una possibile seconda stagione? Purtroppo non lo sappiamo e dobbiamo solo aspettare. Anche Barbara Bobuľová, che interpreta Anna, la sorella più grande, ha affermato, nell’attesa di un ufficialità, che loro sono pronte a tornare sul piccolo schermo e che ci sperano. Anche Miriam Dalmazio, che interpreta Nina, afferma :

Seconda stagione? Ci sono tutti gli elementi per ritornare.

Quando esce

Con la speranza che la seconda stagione possa essere ufficializzata dalla Rai nei prossimi giorni, possiamo ipotizzare quando potrebbero iniziare i lavori di produzione della seconda stagione. Conoscendo i tempi di realizzazione di una serie, probabilmente i lavori di produzione inizierebbero tra la fine del 2022 e inizio 2023. La messa in onda ipotetica della stagione dovrebbe andare in onda nel corso della stagione televisiva 2023-2024.

Il cast

Per quanto riguarda il cast, sicuramente attendiamo un ritorno delle quattro protagoniste:

Marina Battaglia , interpretata da Lunetta Savino , la madre delle tre ragazze;

, interpretata da , la madre delle tre ragazze; Anna Battaglia , interpretata da Barbara Bobuľová, è la maggiore delle sorelle Battaglia;

, interpretata da è la maggiore delle sorelle Battaglia; Nina Battaglia, interpretata da Miriam Dalmazio, è la sorella di mezzo che lavora con la madre;

Viola Battaglia, interpretata da Marina Occhinero, è la sorella più piccola.

Per quanto riguarda il resto del cast non sappiamo che verrà riconfermato oppure ci saranno delle new entry. Per questo dovremmo attendere che la Rai ufficializzi la seconda stagione.