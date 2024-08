Oltre il danno anche la beffa, perché sì, scoprire un tradimento estivo sul cellulare può portare a delle conseguenze poco piacevoli. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di quali conseguenze si tratta.

Tradimento estivo sul cellulare: cosa da sapere (e da non fare)

Lo dicono le statistiche, l’estate è la stagione nella quale si tradisce di più. La fedeltà al giorno d’oggi sembra quasi una cosa per pochi e la maggior parte delle relazioni finisce con un tradimento. L’estate è la stagione in cui si hanno più occasioni, ma non è che ne resto dell’anno si tradisca poi così meno. Può capitare che chi viene tradito lo scopra guardando il cellulare del compagno di cui si conosce la password di accesso ma, oltre al danno, per lui/lei può esserci anche la beffa. Infatti, violare lo smartphone di un’altra persona, senza il suo permesso, è reato. Ecco cosa prevede la norma del Codice Penale: “chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si mantiene senza la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito fino alla reclusione di tre anni.” Quindi, se violate il cellulare del vostro partner e scoprire ad esempio un tradimento, sappiate che potrebbe denunciarvi per violazione di corrispondenza.

Tradimento estivo sul cellulare: la questione social

Come abbiamo appena visto, accedere allo smartphone del proprio partner senza il suo permesso è reato. Stessa cosa vale per i social network, se conoscete la password di accesso ad esempio a Instagram o a Facebook del vostro partner e ci entrare beh, sappiate che anche quello è reato ed è punibile legalmente. Un uomo, che conosceva la password di Facebook della moglie, è entrato sul suo profilo e ha fatto una foto alla chat tra la moglie e un altro uomo. Alla fine il marito della donna è stato condannato. Quindi, prima di entrare nello smartphone o nei profili social del vostro compagno o della vostra compagna, pensateci bene, perché potrebbe ritorcersi contro di voi.

Tradimento estivo sul cellulare: come comportarsi

Nel caso in cui non avete resistito e siete entrate nel cellulare del vostro partner e avete scoperto il tradimento, il consiglio è omettere il come avete scoperto il tradimento perché, come abbiamo appena visto, potreste rincorrere in una denuncia. Se non lo avete ancora fatto e state pensando di farlo, pensate sempre se a voi piacerebbe che qualcuno violi la vostra privacy, a prescindere che abbiate o meno qualcosa da nascondere. Al giorno d’oggi le relazioni non funzionano perché non c’è dialogo, se avete dei dubbi, non fate cose di nascosto ma affrontate in prima persona il vostro partner. Non solo è una prova di maturità ma anche di rispetto, sia verso voi stessi che verso il partner. Se ammetterà di tradirvi avrete la coscienza a posto e niente potrà ritorcersi contro di voi. Ricordatevi infine che una relazione sana è una relazione che si basa sulla fiducia, se quella manca, evidentemente la relazione non è così sana come credete.