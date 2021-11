Un’indiscrezione che riguarda il Grande Fratello Vip svela la possibilità di un ingresso molto vicino a Stefano De Martino. Chi potrebbe entrare nella casa più spiata d’Italia?

Stefano de Martino, l’indiscrezione sul Grande Fratello Vip

Il presente e il futuro di Stefano De Martino sono in Rai. L’ex ballerino di Amici sta dimostrando di avere un grande talento nella conduzione e il pubblico lo apprezza moltissimo in questa nuova veste. Recentemente, però, è emersa un’indiscrezione molto particolare, che potrebbe cambiare il destino del ballerino. Le ultime indiscrezioni sul Grande Fratello Vip, infatti, hanno svelato che andrà avanti fino a marzo e di conseguenza entreranno nuovi concorrenti.

Al momento nessuno conosce i loro nomi, ma è stata fatta un’ipotesi che riguarderebbe Stefano De Martino molto da vicino.

Stefano de Martino, la sorella al GF Vip?

Uno dei nomi più caldi tra le ipotesi dei nuovi concorrenti del GF Vip è quello di Adelaide De Martino, la sorella più giovane di Stefano. Il suo nome è stato fatto a “Casa Chi” dal giornalista Gabriele Parpiglia. La produzione del Grande Fratello Vip starebbe cercando di convincere Adelaide a partecipare ed effettivamente la scorsa estate la ragazza ha sostenuto un provino.

Non si può sapere se entrerà realmente nella casa, ma questo potrebbe anche riportare Stefano De Martino a Mediaset, magari per una sorpresa alla sorella.

Stefano de Martino, la sorella al GF Vip? Gli altri nomi

Quello di Adelaide De Martino non è l’unico nome tra le ipotesi dei nuovi concorrenti del GF Vip. Nella stessa occasione è stato fatto anche quello di Vladimir Luxuria. Difficilmente sarà presente l’influencer Antonella Fiordelisi, che faceva coppia con Francesco Chiofalo. Quasi sicuro anche il rifiuto di Francesco Baccini, che non ha trovato un accordo con la produzione e ha preferito altri impegni. Un probabile no anche da parte di Jerry Calà.