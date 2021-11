GF Vip, lo sfogo di Soleil Sorge dopo il confronto con Delia Duran: “Stanno giocando con me”

In seguito al confronto con Delia Duran, la concorrente del Grande Fratello Vip Soleil Sorge è scoppiata in lacrime, iniziando a dubitare dell’autenticità del suo rapporto con l’attore Alex Belli e a sospettare che l’intera vicenda sia stata organizzata per questioni di audience e popolarità.

GF Vip, lo sfogo di Soleil Sorge dopo il confronto con Delia Duran: le lacrime

In occasione della puntata del Grande Fratello Vip trasmessa nella serata di venerdì 5 novembre, Soleil Sorge è stata protagonista di un confronto con Delia Duran, moglie dell’attore Alex Belli. Il confronto ha profondamente scosso l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e ha fatto vacillare ogni sua certezza.

Dopo la puntata, quindi, la gieffina si è lasciata andare a un pianto liberatorio e si è sfogata con Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli.

Alle due coinquiline, Soleil Sorge ha rivelato di sentirsi ferita per essere stata descritta da Delia Duran come una “gatta morta” e per le accuse della donna che le ha ripetutamente detto che dovrebbe “vergognarsi” per il suo comportamento.

L’influencer, intanto, continua a difendere il suo rapporto con l’attore, sottolineando che tra loro sia nata semplicemente una profonda amicizia.

GF Vip, lo sfogo di Soleil Sorge dopo il confronto con Delia Duran: i dubbi

In particolare, parlando con Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli, Soleil Sorge ha singhiozzato: “Cioè, mi sono sentita dire che sono una gatta morta e che devo vergognarmi. Alcune cose che mi ha detto mi hanno toccata davvero. Perché deve essere la donna a fermare l’uomo?! Ma poi davvero tra me e Alex c’è amicizia. Magari lui si può essere espresso in maniera sbagliata in sauna, ma siamo amici”.

Nel frattempo, però, la ragazza ha anche cominciato a porsi numerosi interrogativi rispetto all’atteggiamento che Alex Belli mostra nei suoi confronti.

Insieme alle due coinquiline, Soleil Sorge ha esaminato i momenti salienti dell’ultima puntata del GF Vip e, componendo il puzzle di eventi, l’influencer ha ammesso di avere dei sospetti ripensando alle frasi pronunciate dall’attore.

A questo proposito, la ragazza ha cominciato a ipotizzare che l’intera vicenda possa essere stata studiata e organizzata accuratamente da Alex Belli e dalla moglie Delia Duran, trascinandola nella situazione inconsapevolmente.

GF Vip, lo sfogo di Soleil Sorge dopo il confronto con Delia Duran: “Stanno giocando con me”

Nel suo sfogo, quindi, Soleil Sorge ha osservato: “Io inizio a pensare che entrambi abbiano giocato a questo gioco. Le sto pensando tutte. Lei ad esempio secondo me ha detto che sono una gatta morta per provocarmi e farmi sclerare. Lui poi in effetti ha detto cose fraintendibili sulla nostra amicizia. Mi sento strumento di una roba che non mi appartiene. C’è qualcosa che non mi torna”.

Infine, l’influencer ha rivelato che reagirebbe male sia nell’ipotesi di una reale infatuazione dell’attore nei suoi confronti che nell’apprendere che il loro rapporto sia stato soltanto frutto di un piano stabilito prima di entrare nella Casa più spiata d’Italia.

Soleil Sorge, dunque, ha concluso il suo sfogo nel seguente modo: “Ci sono persone fuori che fanno cose, tipo determinati agenti. Fidatevi che queste persone strumentalizzano, aizzano e creano cose. Ho pensato anche ad un certo punto che forse sta giocando lui, Alex, a far passare questa cosa”.