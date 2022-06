Jon Snow potrebbe tornare come protagonista in uno spin-off di Games of Thrones. La Hbo ci sta realmente pensando, come annunciato da The Hollywood Reporter. I fan sono in trepidante attesa di una conferma di questa grande novità.

Lo spin-off di Games of Thrones

La Hbo sta seriamente pensando ad uno spin-off di Games of Thrones, con protagonista Jon Snow. A rivelarlo The Hollywood Reporter, che ha annunciato di essere in possesso di informazioni su un possibile sequel del fantasy drama, che si è concluso nel 2019, con protagonista Jon Snow. Kit Harington tornerebbe nei panni del personaggio, per cui è stato nominato due volte agli Emmy Awards ed una ai Golden Globe. Una notizia che non è ancora stata confermata, ma che è già al centro dell’attenzione.

Il network ancora prima della messa in onda dell’ultima serie aveva annunciato di voler espandere il mondo de Il Trono di Spade con altri progetti televisivi diversi. Se la serie dovesse andare in porto sarebbe la prima serie sequel, ovvero ambientata dopo i fatti che sono stati raccontati nell’ultima puntata, e con protagonista un membro del cast originale

Jon Snow come protagonista dello spin-off

Jon Snow è sempre stato uno dei personaggi più amati della serie e le sue vicende sono sempre state fondamentali nelle puntate.

Ad Harington è stato dato l’onore di guidare le scene di battaglie ed entrare nella storia della sere. Due di queste sono la Battaglia dei Bastardi e la battaglia di Grande Inverno. Harington ha dovuto cercare di mantenere il segreto sulla sorte del suo personaggio tra la quinta e sesta stagione, quando gli sceneggiatori hanno cercato di far credere di averlo fatto uscire di scena in modo definitivo. Il suo finale nella serie lo ha visto pronto per nuove avventure, che potrebbero essere raccontate durante il sequel. Nell’ultimo episodio a Jon Snow, che ha scoperto di appartenere alla Casa dei Targaryen e che il vero nome è Argon Targaryen, è stato ordinato di unirsi di nuovo ai Guardiani della Notte. Le ultime scene mostrano Snow mentre ritrova Tormund e il suo metalupo Spettro, con cui si avvia per raggiungere il vero Nord. Harington sarebbe il primo attore del cast originale ad interpretare il personaggio dopo la fine della serie. Intanto, Hbo ha messo in cantiere House of the Dragon, prequel della serie originale, che andrà in onda dal 22 agosto 2022 su Sky e Non, e sta pensando ad altri progetti, tra cui 10.000 Ships, 9 Voyages, Dunk and Egg e tre serie animate. Se il sequel dovesse andare in porto, potrebbe convincere altri attori a tornare ad interpretare i propri personaggi, come la famiglia Stark, formata da Arya, Sansa e Bran. Potrebbero esserci molti altri attori in un eventuale spin-off, ma la notizia ha fatto tanto scalpore perché nessuno si sarebbe mai immaginato che il sequel potesse realmente riguardare Jon Snow, che è stato uno dei personaggi in assoluto più amati di Games of Thrones.