Soleil Sorge è incinta? I dubbi sui social

Un’assurda teoria secondo cui Soleil Sorge sarebbe incinta ha iniziato a prendere piede sui social.

Soleil Sorge è incinta? I dubbi dei fan

In queste ore nella casa del GF Vip 6 Soleil Sorge ha dichiarato di avere una fortissima nausea e per questo sui social avrebbe iniziato a prendere piede la voce secondo cui l’influencer sarebbe incinta.

Sulla questione ovviamente al momento non vi sono conferme e in tanti tra i fan dei social non credono a tale ipotesi, specie visto che Soleil è ormai all’interno della Casa da ben 3 mesi.

Soleil Sorge come Rosalinda Cannavò

Un anno fa un caso simile ha investito anche Rosalinda Cannavò, che però credeva effettivamente di essere incinta. L’attrice aveva infatti richiesto alla produzione del programma un test di gravidanza e poi aveva smentito la notizia di essere incinta.

Proprio la stessa Cannavò nei giorni scorsi si è espressa in merito a Soleil Sorge e al clamore generato dal suo rapporto con Alex Belli, che alla fine è stato squalificato dal reality show e ha seguito a Milano sua moglie, Delia Duran. “Posso essere sincera? Purtroppo non so fingere. Secondo me in questo momento lei ci sta un po’ giocando. Lo dico con totale sincerità, è il mio punto di vista. A lei era molto chiaro tutto questo gioco, magari non dall’inizio, ma man mano ha capito che funzionava come strategia all’interno del reality, e adesso sta giocando il suo ruolo da vittima.

Questo è il mio punto di vista. Consolarla di cosa se non c’è secondo me un motivo per essere triste?”, ha dichiarato Rosalinda Cannavò.

Soleil Sorge e Alex Belli

Nella casa del GF Vip Soleil Sorge ha instaurato uno speciale rapporto con Alex Belli ma sembra che anche l’influencer abbia un fidanzato intenzionato ad aspettarla al di fuori della Casa. Per lei e Belli ci saranno novità nei prossimi giorni? In tanti tra i fan sono curiosi di saperne di più.