Rosalinda Cannavò ha detto la sua sul conto di Soleil Sorge, che nella casa del GF Vip ha finito per restare delusa dal comportamento di Alex Belli (squalificato perché ha avuto un contatto con sua moglie Delia Duran infrangendo le norme ant-Covid stabilite dal programma).

Rosalinda Cannavò contro Soleil Sorge

Rosalinda Cannavò, ex concorrente del GF Vip 5, ha rotto il silenzio in merito alla situazione sorta al GF Vip 6 tra Soleil 6 e Alex Belli. “Posso essere sincera? Purtroppo non so fingere. Secondo me in questo momento lei ci sta un po’ giocando. Lo dico con totale sincerità, è il mio punto di vista. A lei era molto chiaro tutto questo gioco, magari non dall’inizio, ma man mano ha capito che funzionava come strategia all’interno del reality, e adesso sta giocando il suo ruolo da vittima.

Questo è il mio punto di vista. Consolarla di cosa se non c’è secondo me un motivo per essere triste?”, ha dichiarato la fidanzata di Andrea Zenga convinta, come anche molti fan del programma, che Soleil abbia accettato la situazione a suo rischio e pericolo.

Rosalinda Cannavò: Belli e Soleil Sorge

Dopo aver giocato per settimane con i sentimenti dell’influencer italo americana, Alex Belli è stato squalificato dal programma per aver avuto un contatto con sua moglie e aver dunque infranto il regolamento del reality show.

Soleil è rimasta visibilmente sconvolta da ciò che è accaduto e ha affermato di esser stata delusa dal comportamento di Belli. Al momento il modello non ha rotto il silenzio sulla vicenda e ha fatto ritorno a Milano insieme a sua moglie.

Rosalinda Cannavò: il GF Vip

L’esperienza del GF Vip 5 è stata estremamente utile per Rosalinda Cannavò, che ha smesso di farsi chiamare Adua Del Vesco e ha deciso di diventare una persona più sicura di sé. Oggi l’attrice è legata a Andrea Zenga, figlio di Walter Zenga.