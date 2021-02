Ad ogni stagione la sua tendenza make up, e quella del momento riguarda le sopracciglia. Si tratta delle soap brows, tradotto letteralmente con sopracciglia insaponate. Il trend, come spesso accade, è esploso tra le pagine social che parlano di beauty. Aprendo Instagram infatti, si possono trovare tantissime modelle e beauty influencer che provano questo particolare look.

In cosa consiste? Come si applica? Scopriamolo subito.

Soap brows: la tendenza delle sopracciglia insaponate

Scrollando la sezione cerca della tua pagina Instagram, ti sarà capitato di imbatterti almeno una volta in una nuova tendenza, quella delle sopracciglia insaponate. L’effetto è quello di sopracciglia perfettamente pettinate verso l’alto con l’aiuto di cere per il make up, ma c’è chi utilizza anche un vero e proprio sapone per le sopracciglia.

Con la tecnica delle soap brows le sopracciglia risultano essere più piene ed ordinate, rispetto a quanto lo sarebbero se lasciate al naturale.

Una valida alternativa non invasiva

Il metodo utilizzato per le soap brows non è per niente invasivo, al contrario, si elimina con una semplice passata.

Questa nuova tenenza può essere una valida alternativa alla laminazione delle sopracciglia o alla tecnica del microblanding, che sono semipermanenti.

Se poi questi hanno necessariamente bisogno della mano di un esperto per essere realizzati, il soap brows si può realizzare tranquillamente a casa senza la paura di sbagliare irrimediabilmente.

Soap brows: come si applica

Se volete provare subito questa nuova tendenza non dovrete fare altro che munirvi di uno scovolino pulito, un pennellino, una cera make up o del sapone. Le cere sono però più indicate, perché rendono il pelo più morbido e l’effetto è più duraturo.

Il procedimento è semplicissimo. Si inizierà pettinando le sopracciglia, e a dare una forma eliminando con l’aiuto di pinzette e forbicine, i peli in eccesso. Successivamente con l’aiuto di un pennellino si andrà a prelevare il prodotto che si andrà a posizionare sulla zona. Il movimento corretto per avere l’effetto desiderato e pettinare e quindi spargere il prodotto dal basso verso l’alto. Ovviamente, anche in questo caso è importante struccarsi a fine giornata.

Dove trovare set e tutorial

Su Internet si possono trovare diversi kit dedicati a questo nuovo trend, ma se siete alle prime armi e volete iniziare a sperimentare, potrete trovare cera e scovolino in qualsiasi negozio fisico dedicato al mondo del make up e della skin care.

Se cercate poi ispirazione su come abbinare la tendenza, sempre sul web si possono trovare un sacco di tutorial spiegati da make up artists o appassionati. Alcuni sostituiscono cera o sapone addirittura con il miele!