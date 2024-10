Amanti del make up e, in particolare, del celebre smokey eyes, preparatevi a festeggiare! Questo intramontabile trucco occhi è tornato a dominare le passerelle, riaffermando il suo status di simbolo di eleganza e raffinatezza. L’iconico trucco occhi si reinventa, promettendo di incantare, stupire e conquistare il cuore di tutti. Scopriamo insieme tutti i dettagli!

L’iconico smokey eyes di Gucci per la SS25

La collezione Primavera/Estate 2025 di Gucci, guidata dalla visione creativa di Sabato de Sarno, ha riportato in primo piano uno dei look più celebri e amati del make up: lo smokey eyes. Questo trucco, caratterizzato da sfumature profonde e da una raffinatezza senza tempo, non rappresenta semplicemente un trend, ma una vera e propria dichiarazione di stile. Con un’applicazione semplice che richiede solo due prodotti, l’effetto finale è capace di catturare l’attenzione e di esaltare la bellezza naturale, rendendo omaggio all’autenticità e alla sofisticatezza.

Smokey eyes, come realizzare il perfetto make up

Nella collezione SS25 di Gucci, il trucco occhi viene presentato in una versione discreta ma intensa, dove eyeliner geometrici si fondono con un raffinato gioco di luci e ombre. Per realizzare questo look, è sufficiente un kajal occhi a lunga tenuta, come il Stylo Contour des Yeux, nella tonalità 01 ‘Noir’. Applicato con delicatezza sopra la rima ciliare, il kajal diventa il fondamento per uno sguardo magnetico. La chiave per un risultato perfetto è sfumare il prodotto con un pennello angolato, dirigendo il colore verso l’esterno. Questo passaggio crea un velo scuro che rende lo sguardo vellutato e sensuale. A completare il trucco, un tocco di Mascara L’Obscur separa e apre le ciglia, conferendo profondità e intensità allo sguardo. Questa reinterpretazione dello smokey eyes sottolinea un’estetica moderna e sofisticata, capace di celebrare la bellezza autentica. I look apparentemente semplici rivelano in realtà un valore intrinseco, dove ogni elemento è eseguito con maestria. Anche se lo smokey eyes è un classico che ritorna ciclicamente, non perde mai il suo fascino e continua a essere un simbolo di eleganza e raffinatezza. Gucci ci ricorda che, anche nei look più semplici, si nasconde una bellezza autentica. Che si tratti di un evento speciale o di un’occasione quotidiana, questo trucco versatile offre infinite possibilità di espressione. Non resta che lasciarvi ispirare e sperimentare. Fate brillare il vostro sguardo con la magia dello smokey eyes!