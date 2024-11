I toner pad sono la nuova tendenza della skincare coreana ma, che cosa sono? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Toner pad: cosa sono?

I toner pad sono la nuove tendenza beauty della skincare coreana che stanno letteralmente spopolando su TikTok. Ma, che sono sono esattamente? I toner pad sono dei dischetti di cotone pre-imbevuti di tonico che consentono quindi di velocizzare la skincare routine. Questi dischetti vanno applicati sulla pelle un pò come se fossero le classiche maschere in tessuto e, in questo modo, la nostra pelle risulterà subito più idratata, levigata e morbida. I toner pad vanno quindi a sostituirsi al tonico, mentre gli altri prodotti della skincare, come siero e creme, vanno applicati dopo i toner pad. Nel caso in cui abbiate la pelle grassa o acneica, il consiglio è applicare i toner pad prima della detersione e non dopo, perché in questo modo la pelle viene preparata al sapone. Infine è bene evitare di applicare i toner pad vicino a occhi e labbra, che sono zone troppo sensibili.

Toner pad: perché la skincare coreana è così efficace?

I toner pad, come abbiamo appena visto, sono dei dischetti di cotone già imbevuti di tonico e sono la nuova tendenza beauty della skincare coreana. La skincare coreana è molto efficace perché pone l’attenzione sulla prevenzione, invece di agire su ciò che è già danneggiato. Alicia Yoon, fondatrice del marchio K-Beauty Peach and Llily afferma che: “la skincare, in Corea, è una forma di auto-cura, basata sulla premessa che la pelle è l’organo più grande del nostro corpo. Ci si concentra sui risultati a lungo termine, invece che sulle soluzioni rapide, a breve termine.” Alla base della skincare coreana c’è infatti l’idratazione, considerata proprio come uno dei pilastri fondamentali della salute cutanea. Combinando quindi ingredienti tradizionali con le tecnologie d’avanguardia e concentrandosi sulla prevenzione invece che sulla riparazione, i prodotti coreani risultano essere una soluzione super efficace per prendersi cura della pelle nel tempo, invece che dover poi ricorrere a metodi invasivi in seguito.

Toner pad: gli errori da evitare durante la skincare

I toner pad vanno a sostituire il tonico e diventano parte integrante della skincare quotidiana, che prevede detersione (con eventualmente rimozione del trucco), esfoliazione e applicazione di sieri e creme. Ma vediamo insieme quali sono gli errori da evitare durante la skincare: