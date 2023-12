L’importanza di una corretta skincare routine e i suoi benefici sul lungo termine

Avere una beauty routine è la base di una pelle sana; spesso, la skincare viene sottovalutata, pensando che l’applicazione di prodotti idratanti o rigeneranti sia superflua.

In giovane età, la propria cute potrebbe risultare liscia anche senza l’utilizzo di cosmetici specifici, ma ciò probabilmente è il risultato di una buona genetica.

Sul lungo termine, invece, ci sono maggiori probabilità che l’assenza di abitudini volte alla cura della pelle porti ad inestetismi, come rossori, pelle secca o con rughe. Appare chiaro, quindi, come una corretta skincare routine sia essenziale. Ma quali sono i passaggi fondamentali per prendersi cura del proprio viso?

Skincare routine: 3 step indispensabili

Una skincare completa deve includere tre step indispensabili: detersione, esfoliazione e idratazione.

Come effettuare la detersione del viso

La detersione del viso consiste nella sua pulizia: con i prodotti giusti si vanno a eliminare le sostanze indesiderate accumulate durante la giornata, tra cui polvere e smog. Inoltre, questo passaggio serve per rimuovere i residui di make-up.

Ma perché detergere la pelle è così importante? Basti pensare alla quantità di sporco che potrebbe depositarsi su di essa nel lungo periodo, penetrando i pori e causando l’invecchiamento cutaneo, per capire che lavare il viso solo con l’acqua non è sufficiente.

In primis, quindi, se ci si trucca bisogna munirsi di uno struccante, evitando le salviette e prediligendo invece l’acqua micellare, un burro struccante o una soluzione bifasica. Servirà anche un siero, scelto considerando il proprio tipo di pelle.

I sieri per il viso agiscono in profondità e hanno diversi benefici: potrebbero fungere da prodotti anti-age oppure risultare un ottimo ausilio contro le imperfezioni, grazie al loro potere lenitivo e purificante. Per ottenere risultati ben visibili, lo step della detersione deve essere fatto due volte al giorno, mattina e sera.

In cosa consiste l’esfoliazione e quanto spesso deve essere fatta?

Il secondo passaggio per una skincare routine adeguata è l’esfoliazione, che però non va fatta quotidianamente. Infatti, esfoliare la pelle significa utilizzare un prodotto con azione riparatrice che però, se applicato sul viso tutti i giorni, potrebbe risultare aggressivo. Si consiglia di fare lo scrub al massimo una volta a settimana, preferibilmente la sera prima di andare a dormire. In questo modo, la cute non entrerà in contatto con agenti esterni e la pelle avrà il tempo necessario per rigenerarsi e purificarsi.

Idratare la pelle tutti i giorni per ottenere morbidezza e luminosità

La beauty routine di livello base, ma comunque efficace, può concludersi con l’ultimo e imprescindibile passaggio: l’idratazione. In base al proprio tipo di pelle, si deve optare per la crema idratante più consona alle proprie esigenze. Per una pelle secca, è necessario scegliere una crema nutriente; al contrario, se si ha la pelle grassa, con eccesso di sebo o a tendenza acneica, si devono prediligere prodotti con una texture meno pesante.