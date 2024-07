Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, tutti i film in cui ha recitato l’attrice Shelley Duvall, l’iconica Wendy di “Shining”.

Shelley Duvall, addio all’iconica Wendy di “Shining”

Lutto nel mondo del cinema, è morta all’età di 75 anni l’attrice statunitense Shelley Duval, l’indimenticabile interprete di Wendy nel film di Stanley Kubrick “Shining”. E’ stato il compagno, Dan Gilroy, ad annunciare la scomparsa dell’attrice: “la mia cara, dolce e meravigliosa compagna di vita ci ha lasciati. Troppa sofferenza ultimamente, ora è libera. Vola via, bella Shelley”. La morte è stata causata da delle complicanze del diabete.

Shelley Duvall, tutti i film dell’attrice di Shining

CI lascia all’età di 75 anni l’attrice statunitense Shelley Duvall, che tutti noi ricorderemo per la sua interpretazione di Wendy nel film di Kubrick “Shining”. Sono però tanti i film nei quali l’attrice ha recitato nel corso della sua carriera come attrice, andiamo adesso a vederli insieme:

1970: recita nel film di Robert Altman “ Anche gli uccelli uccidono “, dove veste i panni della giovanissima Suzanne. Questa commedia rappresenta in pratica l’esordio nel mondo del cinema per Shelley Duvall.

“, dove veste i panni della giovanissima Suzanne. Questa commedia rappresenta in pratica l’esordio nel mondo del cinema per Shelley Duvall. 1977: co-protagonista nel film “Tre donne ” sempre di Robert Altman, film per il quale riceve il Prìx d’interprétation féminine al Festival di Cannes.

” sempre di Robert Altman, film per il quale riceve il Prìx d’interprétation féminine al Festival di Cannes. 1980: prende parte al film “Popey – Braccio di Ferro “, sempre di Altman, dove interpreta Olivia Oyl, la moglie di Popey, interpretato da Robin Williams, al suo primo ruolo come protagonista.

“, sempre di Altman, dove interpreta Olivia Oyl, la moglie di Popey, interpretato da Robin Williams, al suo primo ruolo come protagonista. 1981: interpreta Dame Pansy nel film di Terry Gilliam “I banditi del tempo” .

. 1987: la Shelley veste i panni di Dixie, nel film “ Roxanne” , di Fred Schepisi. Il film, con anche Steve Martin, è una sorta di rivisitazione in chiave moderna del Cyrano de Bergerac di Rostand.

, di Fred Schepisi. Il film, con anche Steve Martin, è una sorta di rivisitazione in chiave moderna del Cyrano de Bergerac di Rostand. 2023: dopo una lunga pausa dal mondo della recitazione, nel 2023 Shelley Duvall è tornata a recitare nel film “The Forest Hills”, un thriller horror diretto da Scott Goldberg. In questo film Shelley Duvall interpreta una madre che farà di tutto per difendere la sua famiglia.

Shelley Duvall: l’indimenticabile Wendy di “Shining”

Shelley Duvall è nota al grande pubblico in particolare per la sua interpretazione nel film del 1980 di Stanely Kubrick, “Shining“. Nel film l’attrice veste i panni di Wendy Torrance, la moglie di Jack Torrance e madre del piccolo Danny. Nel film la famiglia Torrance si trasferisce all’Overlook Hotel, un lussuoso hotel tra le montagne del Colorado. Jack infatti è stato assunto come custode, in quanto nei mesi invernali l’hotel è chiuso. Jack però impazzisce e cercherà di uccidere il figlio. In una intervista, Shelley Duvall ha raccontato che il livello emotivo che ha dovuto sopportare per recitare in questo film è stato alto, visto appunto il livello di angoscia del suo personaggio. A interpretare il marito di Wendy, Jack, troviamo l’attore Jack Nicholson. La Duvall ha raccontato che, ad esempio, per girare la scena in cui Jack aggredisce Wendy ci sono volute circa tre settimane, in quanto l’attore doveva sembrare pazzo.