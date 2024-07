Shannen Doherty è morta all’età di 53 anni per colpa di un tumore. Per ricordarla, vediamo insieme, all’interno di questo articolo, i suoi ruoli più celebri.

Shannen Doherty: addio all’attrice statunitense

Lutto nel mondo dello spettacolo, sabato 13 luglio 2024 è morta, a soli 53 anni, l’attrice Shannen Doherty, che da tanti anni combatteva contro un tumore al seno. Era il 2015 quando le era stato diagnosticato il cancro. Dopo le cure l’attrice ha avuto una recidiva nel 2017 e l’anno successivo è stata costretta a un nuovo intervento chirurgico. Il 4 febbraio del 2020 l’attrice ha raccontato che il tumore era tornato e che si trovava ormai al quarto stadio. Era il 2023 quando Shannen è stata operata per le metastasi al cervello. L’indimenticabile Brenda di “Beverly Hills 90210” nel suo podcast, “Let’s be clear” ha fornito aggiornamenti periodici sul suo stato di salute, consapevole che non le restava molto da vivere. L’attrice aveva detto che stava organizzando il suo funerale e che il suo desiderio era quello di essere cremata, affinché i suoi resti possano essere mescolati assieme a quelli del suo cane e di suo padre, per poi essere sparsi in un luogo importante per loro a Malibù.

Shannen Doherty: tutti i ruoli interpretati dall’attrice

In ricordo di Shannen Doherty, scomparsa sabato 13 luglio dopo una lunga malattia, vediamo insieme quali sono stati i ruoli da lei interpretati nel corso della sua carriera come attrice:

1982: a Shannen viene affidato il ruolo di Jenny Wilder nella nona stagione della serie cult “ La casa nella prateria” . Nello stesso anno recita anche nel film “ Night Shift – Turno di notte ” di Ron Howard.

. Nello stesso anno recita anche nel film “ ” di Ron Howard. 1985: l’attrice recita accanto a Sarah Jessica Parker nel film “ Girls Just Want To Have Fun” .

. 1989: è il turno del film “ Schegge di follia ” di Michael Lehmann, dove recita accanto a Winona Ryder.

” di Michael Lehmann, dove recita accanto a Winona Ryder. Dal 1986 al 1988: Shannen Doherty interpreta il ruolo di Kris Whiterspoon nella fiction “ Vita col nonno” .

. Dal 1998 al 2001: uno dei ruoli più importanti e ricordati da pubblico è quello di Prue Halliwell nella serie tv “Streghe”. Prue è una delle tre sorelle assieme a Phoebe e Piper.

L’attrice ha poi recitato in diversi film quali “Generazione X”, “L’amore travolgente di Margaret Mitchell”, “Caccia disperata”, “Un desiderio per Natale”, “Un amore possessivo” e “Bomb Squat”. Shannen Doherty ha vestito anche i panni di conduttrice di due reality, ovvero “North Shore”, e “Breaking Up With Shanne Doherty – Un’amica come Shannen”. Nel 2010 è invece concorrente del programma tv “Dancing with the star”, come il nostro “Ballando con le stelle”.

Shannen Doherty: l’indimenticabile Brenda di “Beverly Hills 90210”

E’ il 1990 quando Shannen Doherty veste i panni di Brenda Walsh nella serie televisiva “Beverly Hills 90210″. La serie narra di un gruppo di adolescenti che vive in un quartiere benestante di Los Angeles. Brenda era una delle figure più amate, come dimenticare il tormentato amore con Dylan (Luke Perry), l’amicizia con Kelly (Jennie Garth) e il rapporto con il fratello Brandon (Jason Priestley). Shannen è stata la prima a lasciare la serie, per poi tornare nel 2008 per il sequel.