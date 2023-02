Greta Cuoghi: chi è la nuova fidanzata di Benjamin Mascolo

Dopo una lunga e importante relazione con l’attrice Bella Thorne, Benjamin Mascolo ha di nuovo trovato il sorriso, grazie ad una ragazza bellissima di nome Greta Cuoghi. Scopriamo qualcosa in più su questa ragazza dai capelli rossi.

Greta Cuoghi è la nuova fidanzata di Benjamin Mascolo

Benjiamin Mascolo si è lasciato con l’attrice Bella Thorne da circa nove mesi. La loro è stata una storia d’amore lunga e anche molto importante, tanto che stavano per convolare a nozze, prima che il loro rapporto cambiasse. Da quel momento il cantante non ha più avuto una storia seria, almeno fino ad oggi. Il 14 febbraio, giornata di San Valentino, il cantante ha annunciato ufficialmente di essersi di nuovo innamorato e fidanzato con una ragazza.

Lo ha annunciato pubblicando uno scatto che li ritrae insieme sul suo profilo di Instagram. I due sono seduti al tavolo di un ristorante. “Innamorati di qualcuno che non ti fa pensare che l’amore sia difficile” è la didascalia scelta per la foto. Sono arrivati tantissimi commenti, di utenti che chiedevano a Benji chi è la ragazza, ma anche di tanti utenti che lo hanno criticato. “Una sfida tra te e la tua ex? Che immaturità” hanno commentato.

“Nessuna sfida. Sono innamorato e felice e le auguro il meglio anche a lei perché se lo merita” ha risposto il cantante, che ha confermato di essere innamorato e ha educatamente e gentilmente augurato la stessa felicità anche alla sua ex fidanzata.

Greta Cuoghi: chi è?

Sono rimasti tutti molto stupiti di questo annuncio pubblico da parte di Benjamin Mascolo, almeno da quello che si deduce dai commenti. Alcuni utenti hanno anche svelato l’identità di questa ragazza bellissima, che è riuscita a conquistare il cuore del cantante dopo la fine della sua storia con Bella Thorne. Una storia d’amore che è rimasta nel cuore dei loro fan. La giovane accanto a Benjamin Mascolo si chiama Greta Cuoghi, @cuoghigre su Instagram. Per il momento non si hanno moltissime informazioni sul suo conto e, tenendo conto che è ancora distante dal mondo dello spettacolo, probabilmente vuole ancora mantenere la sua privacy. Ciò che si sa di lei è che viene da Modena, ha i capelli rossi, ama i viaggi e i cani. Ne ha uno di nome Simba. In molti hanno notato una certa somiglianza tra Greta Cuoghi e Bella Thorne, che sembrerebbe confermare i gusti di Benjamin Mascolo in fatto di ragazze. Sicuramente ha una straordinaria dote nel trovarle tutte bellissime. Guardando il profilo Instagram di Greta Cuoghi si possono trovare scatti davvero bellissimi, in cui mostra il suo talento da modella e tutta la sua straordinaria bellezza. Presenti anche scatti di momenti quotidiani, in compagnia di altre persone e in vacanza. Sicuramente la giovane che ha rubato il cuore del cantante sa come incantare i suoi oltre 3mila followers con le sue pose da modella e gli scatti inerenti alla sua professione. Al suo fianco Benjamin sembra essere davvero felice e sicuramente ha dimenticato Bella Thorne, ricominciando proprio da questo nuovo amore.