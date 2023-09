Se vi dicessimo che Netflix ha appena rivelato la data d’uscita di Berlino? Vi racconteremo anche del cast, di questo spin-off de La casa di carta. Dunque, se siete delle amanti di questa serie TV Netflix ormai cult, non vi resta che leggere questo articolo fino alla fine, per non perdervi Berlino!

Berlino: data di uscita e cast dello spin-off de La casa di carta

Ebbene sì: Netflix ha recentemente rivelato la data di uscita per lo spin-off de La casa di carta, “Berlino”.

Sarà quindi disponibile sulla ormai celebre piattaforma streaming, entro la fine dell’anno, anzi il 29 dicembre 2023, ad essere precisi.

La serie, chiamata appunto Berlino, racconta le vicende di vita del celebre fratello del Professore, il celebre ed affascinante ladro, Andrés de Fonollosa.

Il racconto è precedente alla missione-rapina, che i due fratelli hanno poi organizzato. Sappiamo infatti che, durante la seconda stagione della serie, proprio Berlino muore. Dunque sembra che la trama si snodi in un passato, non meglio identificato, della sua vita.

I registi, ovviamente, sono gli stessi de La casa di carta: Álex Pina ed Esther Martínez Lobat.

Per quanto riguarda la presentazione della trama stessa di Berlino, è così riportato nella sinossi ufficiale:

“Ci sono solo due cose in grado di trasformare una brutta giornata in una giornata fantastica: l’amore e un giorno di lavoro che frutta milioni. Questo è ciò che porta Berlino a rivivere i suoi anni d’oro, un periodo in cui non sapeva ancora di essere malato e non era rimasto intrappolato all’interno della zecca spagnola. Qui è dove inizia a preparare una delle sue rapine più straordinarie: far sparire gioielli per un valore di 44 milioni grazie a una specie di trucco magico. Per farlo, chiederà aiuto a una delle tre bande con cui ha rubato in passato. “

Berlino, spin-off de La casa di carta: il cast

Il protagonista, ossia Berlino, alias di Andrés de Fonollosa, è come sempre egregiamente interpretato da Pedro Alonso. Ma sono anche molti altri gli attori a far parte del cast di questo spin-off, diventato celebre ancor prima della sua uscita in streaming.

Iniziamo con l’anticipare che, rispetto alla serie madre, Berlino sarà più leggera, ironica e dagli accenti sicuramente romantici.

Qui, ad ogni modo, potremo assistere di nuovo alla formazione di una banda: Michelle Jenner interpreterà quindi Keila, un ingegnere informatico. La donna è esperta di web security e quindi la “cervellona” del cast. Potremo poi trovare Tristàn Ulloa nei panni di Damián, il “grillo parlante” di Berlino e il suo più vecchio amico. Invece, Begonia Vargas vestirà i panni di Cameron, una donna forte che ama divertirsi e che da sempre del filo da torcere a chiunque la incontri. Avremo poi Julio Peña nei panni di Roi, e Joel Sánchez sarà Bruce. Quest’ultimo sarà considerato un po’ il giovane del gruppo, che vive seguendo la filosofia del carpe diem, come il Denver delle prime stagioni de La casa di carta. Altri attori importanti completeranno il cast, come Samantha Siqueiros, Julien Paschal, Masi Rodríguez e Rachel Lascar.

Non ci resta che aspettare, dunque, che sia il 29 dicembre, e nel frattempo fare un riepilogo della serie madre su Netflix, per non perderci neppure una sfumatura di Berlino.