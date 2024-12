Ecco come abbinare la gonna di jeans in inverno.

Se siete tra coloro che non vogliono rinunciare alla gonna di jeans in inverno, all’interno di questo articolo vedremo insieme come abbinarla al meglio per essere super cool.

Gonna di jeans: è di tendenza anche in inverno

Si sa, il denim è sempre di tendenza, che sia estate o inverno poco cambia, indossare un paio di jeans va sempre moda. In realtà anche la gonna di jeans è perfetta anche per le stagioni fredde, anzi può essere il capo in grado di dare quel tocco casual, ma anche chic, al nostro look. Prima di andare a vedere insieme come abbinare al meglio la gonna di jeans questo inverno 2024 2025, andiamo a vedere quali sono i modelli di tendenza.

Gonna di jeans: i modelli di tendenza dell’inverno 2024-2025

Come abbiamo appena visto, la gonna di jeans è tra i capi di tendenza anche per questo inverno 2024 2025. Ma quali sono i modelli su cui puntare? Vediamolo adesso insieme:

Gonna di jeans mini : è forse la più amata e indossata al mondo, sexy e casual allo stesso tempo, è uno di quei capi evergreen che tutte noi abbiamo nel nostro armadio.

: è forse la più amata e indossata al mondo, sexy e casual allo stesso tempo, è uno di quei capi evergreen che tutte noi abbiamo nel nostro armadio. Gonna di jeans midi: questo inverno di tendenza la gonna di jeans midi con spacco e a vita alta, perfetta anche per un occasione più formale.

questo inverno di tendenza la gonna di jeans midi con spacco e a vita alta, perfetta anche per un occasione più formale. Gonna di jeans lunga: è stata la gonna di tendenza della scorsa primavera, ma anche per questo inverno si appresta a essere protagonista di tanti nostri look.

Gonna di jeans: ecco come abbinarla questo inverno 2024-2025

Dopo aver visto quelli che sono i modelli di tendenza questo inverno 2024 2025, andiamo a vedere come abbinare al meglio la gonna di jeans, per essere super cool e super glam:

Total denim: anche in inverno si può optare per un look total denim, ovviamente nelle giornate meno fredde. Una gonna di jeans lunga abbinata quindi a una giacca di jeans e un paio di stivaletti scamosciati è la scelta perfetta.

anche in inverno si può optare per un look total denim, ovviamente nelle giornate meno fredde. Una gonna di jeans lunga abbinata quindi a una giacca di jeans e un paio di stivaletti scamosciati è la scelta perfetta. Stivali : per un look super femminile ecco che una gonna di jeans mini è perfetta con un paio di collant e un paio di stivali con tacco, abbinati a un cappotto corto con cintura.

: per un look super femminile ecco che una gonna di jeans mini è perfetta con un paio di collant e un paio di stivali con tacco, abbinati a un cappotto corto con cintura. Piumino : è tornato di tendenza il piumino, che tra l’altro sta benissimo anche con una gonna di jeans midi, un paio di collant e un paio di anfibi ai piedi, per un look street style davvero wow.

è tornato di tendenza il piumino, che tra l’altro sta benissimo anche con una gonna di jeans midi, un paio di collant e un paio di anfibi ai piedi, per un look street style davvero wow. Blazer: per un look più formale potete abbinare al vostra gonna di jeans lunga con un blazer chiaro e un paio di stivaletti ai piedi.

per un look più formale potete abbinare al vostra gonna di jeans lunga con un blazer chiaro e un paio di stivaletti ai piedi. Maglione: la gonna di jeans lunga è ottima da abbinare anche a un maglione over, per un look casual davvero super cool.

Queste sono quindi alcune idee di outfit con la gonna di jeans, che si appresta a essere protagonista anche dell’inverno 2024 2025. E voi, quale tra questi look preferite?