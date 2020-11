Per una escursione o passeggiata in montagna tra boschi e sentieri, magari a raccogliere funghi o castagne, sono essenziali un paio di scarpe adatte. Le scarpe trekking da donna sono l’ideale per inerpicarsi verso i boschi. Ecco i modelli migliori e le promozioni su Amazon.

Scarpe trekking da donna

Le escursioni o le avventure tra i sentieri di montagna hanno bisogno di calzature e attrezzatura adeguata. Una delle prime cose che bisogna assolutamente avere sono le scarpe trekking da donna che devono essere adatte al tipo di vacanza e di passeggiata che avete intenzione di fare. La comodità è l’elemento chiave, ma ci sono anche caratteristiche da valutare al momento della scelta di questa calzatura.

Per chi ha intenzione di fare varie camminate lungo sentieri semplici, meglio puntare su una calzatura leggera e con suola flessibile che possa aiutarvi durante il cammino, ma che non vi faccia sentire troppo la fatica del percorso. Per camminare su sentieri rigidi o in pendenza, sono adatti i classici scarponcini optando per quei modelli dalla suola rigida che garantiscono una ottima stabilità. Optate per scarpe trekking da donna con rinforzi sia sulla punta che sul tallone.

A prescindere dal sentiero, la scarpa deve essere traspirante e impermeabile in modo da mantenere sempre il piede asciutto anche in caso di pioggia o intemperie. Optate sempre per un numero un po’ più grande. Ovviamente le scarpe trekking da donna vanno sempre indossate con delle calze che siano spesse e antivesciche.

Scegliete delle soluzioni che possano essere comode abbinate alle migliori prestazioni possibili e alla durata dell’articolo che avete intenzione di comprare.

Scarpe trekking da donna: modelli

Non è facile scegliere il tipo di calzatura adatto per una escursione, anche perché sono diversi i modelli di scarpe trekking da donna che si trovano in commercio. Sono un tipo di calzatura che va scelto in base alle vostre esigenze, ma anche ai livelli di preparazione o frequenza. Dai modelli alti a quelli bassi, sono diverse le tipologie di calzature maggiormente indicate.

Per chi è alle prime esperienze in questo settore, si consiglia di optare per delle scarpe trekking donna basse proprio per verificare come vi trovate nelle lunghe escursioni e camminate con questo modello.

I modelli che si trovano in commercio sono pensati per vari tipi di escursioni che possono essere effettuate in climi miti.

Le scarpe da escursionismo leggero hanno un taglio più basso, che lascia la caviglia libera di muoversi senza sostenerla come in un modello alto quale uno scarponcino che è sicuramente più indicato per i sentieri sterrati e i pendii tipici della montagna. Ci sono poi scarpe trekking medie che coprono leggermente la caviglia per cui il piede ha una maggiore sicurezza e stabilità durante il cammino.

Le scarpe trekking alte sono particolarmente consigliate nei tragitti e percorsi ostili, corpono in maniera totale la caviglia proteggendola da infortuni e lesioni che possono avvenire. Sono adatte in qualunque tipo di terreno: dalla salita alla discesa permettendo al piede di sentirsi sicuro, stabile e a proprio agio nella scarpa che si indossa.

Scarpe trekking donna Amazon

Per chi si sta preparando a una escursione o gita in montagna e ha bisogno di una calzatura del genere, sulla piattaforma di Amazon, approfittando anche del Black Friday anticipato, sono varie le promozioni e le offerte disponibili riguardo le scarpe trekking da donna da non lasciarsi sfuggire. Cliccando sulla foto si possono visualizzare alcuni articoli in merito. La classifica qui presente aiuta gli utenti a trovare il tipo di scarpa adatto tra quelli che sono più venduti e apprezzati dai consumatori di questo e-commerce.

1)CMP Rigel Low

Sono un modello di scarpe trekking adatte per l’arrampicata. Un modello basso realizzato in pelle con la fodera al 100% in poliestere e la suola in gomma. Una chiusura stringata e senza tacco. Garantiscono una ottima vestibilità e comodità anche grazie al materiale esterno impermeabile. Offrono la massima protezione possibile. Una scarpa stabile, leggera, adatta a pavimenti bagnati e asciutti. Disponibile in tantissimi colori e in vendita con lo sconto del 25%.

2)Salewa WS Wildfire Gore tex

Una scarpa da escursionismo molto versatile con una ottima stabilità dei bordi. La miscela in gomma di POMOCA garantisce una presa sicura sulla roccia asciutta e umida. I tacchetti sono aggressivi per una migliore trazione sia su terreni fangosi che morbidi. Ha una ottima vestibilità e avvolge il piede in maniera flessibile. Dotata di Gore-Tex, quindi traspirante. Il plantare mantiene il piede fresco e asciutto allontanando l’umidità. Disponibile nel colore nero e blu In vendita con lo sconto del 55%.

3)Salomon authentic LTR GTX

Una scarpa in pelle sintetica con la suola in gomma stringata molto leggera e resistente. Sono scarpe perfette per il trekking e avvolgono completamente il piede. Adatte sia su terreni scoscesi che pendii di maggiore difficoltà. Un paio di calzature perfette e che calzano molto bene.

