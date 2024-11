L’ultimo make up trend arriva direttamente dalla Scandinavia ed è già diventato virale su TikTok. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Make up Scandinavia: tutto sul nuovo trend virale su TikTok

Si sa, TikTok lancia tendenze ogni giorno. L’ultimo trend in fatto di make up che ha già conquistato tutte arriva direttamente dalla Scandinavia, lo Scandi Girl Make Up. Pensate che questo nuovo look ha già superato le 334,5 milioni di visualizzazioni, diventando così a tutti gli effetti il nuovo trend beauty. Negli ultimi tempi sta sempre più spopolando l’estetica demure, anche per questo questo make up, che punta a un trucco che sia naturale e luminoso, sta avendo così successo. Lo Scandi Girl Make Up si basa proprio su un trucco minimal che risalti appieno la bellezza naturale. Ma andiamo a vedere adesso insieme come fare per realizzare questo make up scandinavo.

Make up Scandinavia: come ricreare il trucco naturale e luminoso

Come abbiamo appena visto, lo Scandi Girl Make Up sta letteralmente spopolando su TikTok e si appresta a essere la nuova tendenza beauty dell’autunno inverno 2024 2025. Questo tipo di make up mira a ottenere un trucco naturale e luminoso. Si tratta di un make up facilmente eseguibile da tutte, in quanto sono davvero pochi i trucchi utilizzati. Per la base ci vuole un prodotto che abbia una texture super leggera, per non creare l’effetto maschera. Per scaldare l’incarnato via libera al bronzer mentre il punto chiave sta nelle sopracciglia, modellate con il gel fissante per renderle protagoniste. Labbra e occhi vanno truccati poco, un eyeliner leggere e un velo di gloss sulle labbra.

Make up Scandinavia: consigli per un trucco naturale e luminoso

Lo Scandi Girl Make Up permette quindi di avere un trucco naturale e luminoso. I trucchi molto elaborati sono certo belli da vedere ma anche molto lunghi e difficili da realizzare. Per chi non ha troppo tempo a disposizione può puntare proprio sul trucco naturale, che in realtà può davvero essere di grande effetto. Anzi, al giorno d’oggi, sono tante le donne che se devono scegliere preferiscono comunque puntare su un trucco semplice, fresco e luminoso, un trucco naturale. Un trucco che riesca comunque a nascondere i difetti ma senza creare troppo l’effetto maschera, e un trucco che sia allo stesso tempo veloce da realizzare. L’effetto di un trucco naturale è quindi leggero, ma è in grado di valorizzare il viso pur rimanendo quasi invisibile. Il tutto grazie al gioco di luci e ombre. Inoltre il trucco naturale è perfetto per il giorno ma anche per la sera e, perché no, anche per le occasioni speciali. Un make up nude è in grado di esaltare la vostra bellezza naturale, l’importante è, come detto in precedenza, non esagerare con il prodotto, ad esempio applicare sul viso uno strato molto leggero di BB Cream o di fondotinta. Insomma, lo Scandi Girl Make Up è assolutamente da provare!