Carolina Bubbico è la direttrice d’orchestra di Elodie a Sanremo 2023. Ha realizzato uno dei suoi sogni professionali, quello di salire sul palco dell’Ariston con una vera amica. Scopriamo insieme qualche curiosità su Carolina Bubbico e sulla sua carriera ricca di grandi successi.

Carolina Bubbico: chi è?

Carolina Bubbico, cantautrice e pianista di grande talento, ha realizzato uno dei suoi sogni professionali, salire sul palco dell’Ariston con una vera amica. Una kermesse che aveva già sfiorato, quando avrebbe dovuto accompagnare Achille Lauro, partecipazione poi saltata, ma a cui ha anche già partecipato. Ora affiancherà un’artista che ama molto, ovvero Elodie. Carolina Bubbico è nata a Lecce il 3 febbraio 1990, sotto il segno dell’Acquario.

Fin da quando era solo una ragazzina, si è appassionata di musica e ha iniziato a studiare il pianoforte e a cantare. Da giovanissima scriveva e arrangiava le sue canzoni. Il suo primo esordio sulle scene lo ha fatto con un progetto da one girl band, impegnata a registrare con molti strumenti musicali, oltre alla loop machine, alle percussioni e alla voce. Nel 2012 ha partecipato alla sua prima colonna sonora, per il film L’amore è imperfetto, di Francesca Muci.

Dal punto di vista discografico ha esordito nel 2013, con l’album Controvento, che ha ottenuto un grande successo da parte del pubblico e della critica. La sua prima volta al Festival di Sanremo è stata nel 2015, quando ha gareggiato come arrangiatrice e direttrice d’orchestra per Il Volo, che ha accompagnato fino alla vittoria con il brano Grande Amore.

La sua carriera è andata avanti con grandi successi tra musica e televisione. Ha partecipato a diversi tour importanti in giro per l’Europa, uno in compagnia del maestro Peppe Vessicchio. Dopo aver sfiorato di nuovo il festival di Sanremo nel 2019, ha annunciato il suo grande ritorno insieme ad Elodie, con il brano Due. “Il 2023 si apre splendidamente! A febbraio avrò l’onore e la gioia infinita di dirigere l’orchestra e cantare al fianco di un’artista e una donna che minuto dopo minuto stimo e adoro sempre di più: Elodie” ha svelato la stessa cantautrice salentina su Instagram.

Carolina Bubbico: curiosità

Carolina Bubbico è molto felice ed orgogliosa di partecipare alla nuova edizione del Festival di Sanremo e ha mostrato tutto il suo entusiasmo e la sua soddisfazione anche sul suo profilo Instagram, dove è molto attiva. Sul profilo mostra apertamente anche il suo amore per un uomo di nome Stefano Tramacere, che le fa battere il cuore. I due vivono insieme a Lecce. Nel 2018 Carolina Bubbico ha lavorato anche come insegnante di canto pop presso il conservatorio Martucci di Salerno. Al momento è docente della stessa materia presso il Conservatorio Schipa di Lecce, la sua città. Il suo account ufficiale di Instagram conta diverse migliaia di follower ed è seguito anche da artisti famosi, come i Sud Sound System. La giovane ha grande talento e sicuramente lo saprà dimostrare con questa nuova occasione sul palco dell’Ariston, accompagnando la cantante Elodie in gara, come direttrice d’orchestra. Sarà un’esperienza sicuramente molto emozionante.