Amadeus ha replicato, seppur indirettamente, contro Francesco Monte, che attraverso i social si era scagliato contro la decisione di includere Ana Mena, cantante spagnola, al Festival di Sanremo 2022.

Francesco Monte contro Amadeus

Francesco Monte non ha preso bene la sua seconda esclusione dal Festival di Sanremo 2022 e attraverso i social ha scagliato una frecciatina contro l’organizzazione della famosa kermesse per via dell’inclusione di Ana Mena, una cantante spagnola, all’edizione 2022 dello show.

“Ma non era il festival della canzone italiana e si presuppone dei cantanti italiani?”, ha dichiarato l’ex volto di Uomini e Donne, che ha deciso d’intraprendere la carriera di cantante.

Amadeus ha indirettamente zittito simili osservazioni affermando che non sarebbe importante la nazionalità dei concorrenti in gara, bensì la lingua della loro canzone (che deve essere in italiano). Il direttore artistico ha anche ricordato alcuni casi precedenti in cui alla kermesse presero parte artisti di altre nazionalità: Luis Miguel nel 1985 con la canzone Noi, ragazzi di oggi e, ad esempio, l’argentina Lola Ponce (che vinse con Colpo di fulmine in coppia con Giò Di Tonno).

Francesco Monte: la delusione

Per due volte Francesco Monte ha provato a partecipare al Festival di Sanremo senza successo. L’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez è rimasto visibilmente deluso dalla sua partecipazione alla kermesse e ha insinuato che nei suoi confronti ci fossero stati dei pregiudizi.

“Ho avuto il piacere di esibirmi su un palco davanti ad una commissione di professionisti, Amadeus, non è andata, forse c’è stato un pregiudizio, come nei confronti di tutti i personaggi della tv che vogliono fare altro…” ha ammesso.

Francesco Monte e Isabella De Candia

Nonostante la sua carriera di cantante sia stentando a decollare Francesco Monte sembra aver trovato la serenità dal punto di vista sentimentale: oggi al suo fianco è sempre presente la fidanzata, Isabella De Candia, con cui fa coppia fissa da almeno due anni.