Salopette estiva: i modelli in trend

In vista dell’estate, sono diversi i capi che si possono indossare per stare più comodi e leggeri. Tra questi, non può mancare la salopette estiva da indossare in svariate occasioni, anche grazie ai tantissimi modelli in commercio. Vediamo cosa propongono le tendenze e quale comprare.

Salopette estiva

Un capo essenziale che ritorna in auge per la stagione estiva ed è pronta a conquistare ogni donna, anche le fashion addicted, sempre attente alle ultime tendenze in merito. La salopette estiva è un capo dal sapore vintage disponibile in tantissimi modelli: a gonna, corta o lunga. Si può indossare in qualsiasi occasione e modo.

Un capo considerato essenziale e un must have nel proprio guardaroba. La salopette estiva si può sfoggiare in varie occasioni e necessita della massima attenzione per poter essere indossato nel modo migliore possibile.

Solitamente i modelli sono in jeans, ma è anche disponibile in lino e cotone proprio per via delle alte temperature del periodo.

Un indumento che si presta a essere indossato con tantissimi accessori, sempre in base alle esigenze e a seconda del look personale di ognuno. Si può indossare con una t-shirt bianca, un crop top oppure anche un body. In estate è d’obbligo scoprire le gambe, specie se sono abbronzate e allora perché non farlo con una salopette estiva gonna? In questo caso si può indossare una salopette in jeans con il busto a pettorina, bretelle e linea diritta o a linea svasata a cui abbinare un top.

La salopette estiva non è soltanto in jeans, ma anche in altre fantasie, come a quadretti neri o bianchi dal sapore un po’ vintage in stile anni Novanta. Chi ama gli shorts può optare per delle salopette corte, semplici da indossare in tantissime occasioni. Un modello del genere si adatta a varie occasioni, come una passeggiata in centro oppure un concerto.

Salopette estiva: modelli

Per quanto riguarda i modelli di salopette estiva, vi è sicuramente l’imbarazzo della scelta in modo da venire incontro ai gusti e alle esigenze di tutte. In estate è sicuramente un capo jolly da indossare in mille modi e occasioni. I modelli su cui puntare sono davvero tantissimi: lunghe, corte, oppure con la gonna. Insomma, ci si può sbizzarrire.

Gli stilisti si sono davvero lasciati andare proponendo la salopette estiva in ogni modello e fantasia. Alcuni stilisti la propongono nel colore nero, molto avvolgente da indossare come fosse una tuta. Isabelle Marant propone una salopette estiva gonna nei colori del rosa pastello corta con la pettorina XS.

La salopette in jeans è assolutamente un classico e si distingue per vita alta e pettorina sagomata che permette di avere un busto ben definito e le forme rispettare. In alternativa, si trovano anche salopette a vita bassa, ideali per un look rilassato e adatte a coloro che vogliono mettere in mostra i fianchi e l’addome scolpito. La salopette bianca è un altro modello perfetto da indossare in estate.

Si può anche decidere di non abbottonare la pettorina per lasciarla libera verso il basso e indossare una maglietta oppure un crop top o ancora il pezzo sopra del bikini.

Salopette estiva Amazon

Per chi è interessato a questo capo, il sito di Amazon propone diversi modelli approfittando di sconti e promozioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire. Cliccando sulla foto si possono trovare alcune informazioni in merito. Ecco una classica accompagnata da una descrizione dei tre migliori modelli di salopette estiva scelti tra quelli maggiormente voluti e apprezzati dalle consumatrici del noto e-commerce.

1)Achioowa salopette donna estiva

Una salopette in cotone molto elegante e sottile, ma sexy al tempo stesso. Realizzata in cotone e spandex, quindi tessuti perfetti per la stagione estiva. A vita media e con pantalone lungo. Un modello a tinta unita che veste in modo ampio e dotata di varie tasche. Va benissimo anche per le taglie forti. Ottimo il tessuto. Disponibile in vari colori. Si trova anche nel modello con stampa floreale.

2)Vonda donna casual salopette

In questo caso, si cambia completamente modello rispetto al precedente. Si trova una salopette estiva a pantaloncino corto realizzata in poliestere, quindi molto comoda e delicata sulla pelle, oltre che traspirante. Ha un aspetto casual e semplice. Si può regolare la lunghezza della tracolla. Adatta a qualsiasi circostanza.

3)Onsoyours abito gonna donna

Una salopette in denim a gonna con sgambatura diritta, le bretelle regolabili e tasca anteriore in centro, oltre alle tasche anteriori e posteriori. Molto elegante e comoda da indossare. In poliestere, realizzata in materiali di ottima qualità, confortevole e comoda da indossare. Si trova nei colori blu, nero e verde.

Alla salopette estiva è possibile abbinare alcuni dei migliori modelli di scarpe estive.