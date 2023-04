Rughe naso labiali: tutti i rimedi della nonna per ridurle

Noti sul tuo viso la comparsa delle prime rughe naso labiali? Non temere! Scopriamo insieme tutti i rimedi della nonna per ridurle.

I segni dell’età, come le rughe, sono i più grandi nemici delle donne. Eliminarle definitivamente è impossibile, considerando che si tratta di un fenomeno inevitabilmente legato al trascorrere del tempo. Tuttavia, esistono dei rimedi semplici, naturali ed efficaci per ritardarne la comparsa o ridurle.

Cosa sono le rughe naso labiali

Le rughe naso labiali sono tra le prime ad insorgere sul nostro viso. Comunemente note anche come “rughe del sorriso“, sono dei solchi che dalle radici del naso scendono verso gli angoli della bocca e che si accentuano proprio quando sorridiamo. Le rughe naso labiali possono comparire già a partire dai 30-35 anni a causa dell’invecchiamento cutaneo, di un ipertono dei muscoli mimici che si attivano sorridendo, per il fumo o l’eccessiva esposizione solare.

Come ridurre la comparsa delle rughe naso labiali

Per ridurre la comparsa delle rughe naso labiali è necessario, prima di tutto, apportare delle modifiche al proprio stile di vita. Per avere un viso più disteso e riposato, bisogna dormire un numero sufficiente di ore ogni notte. Cura l’alimentazione, facendo in modo che la tua dieta sia sana ed equilibrata. Consuma maggiormente frutta, verdura, estratti e succhi vegetali. Bevi tanta acqua e inserisci alimenti ricchi di omega 3, che aiutano ad avere una pelle più luminosa. Non solo, è consigliato anche smettere di fumare. Un altro accorgimento fondamentale è moderare l’esposizione al sole, soprattutto nelle ore più calde della giornata. Tra i tanti comportamenti da seguire, ricordiamoci di evitare prodotti cosmetici troppo aggressivi o scadenti sulla nostra pelle.

Rughe naso labiali: tutti i rimedi della nonna

Ormai è risaputo, i cosiddetti “rimedi della nonna” sono soluzioni semplici ed efficaci che ci salvano ad ogni evenienza. Ed anche in fatto di rughe! Per ridurre i fastidiosi segni dell’età, è possibile realizzare delle creme naturali utilizzando alcuni ingredienti facilmente reperibili in casa.

Yogurt

Primo fra tutti lo yogurt. Questo alimento, infatti, contiene l’acido lattico, ideale per rassodare la pelle. Applica dello yogurt bianco naturale, con l’aggiunta di qualche goccia di succo di limone, sulla zona compresa tra naso e labbra, massaggiando per 10 minuti. Dopodiché, rimuovi il tutto con acqua tiepida. Da ripetere circa tre volte alla settimana.

Polpa di banana

Contro le rughe naso labiali è ottima anche la polpa di banana, che contiene vitamine, zinco, ferro, potassio e magnesio. Schiaccia il composto in una ciotola e versa un cucchiaino di succo di limone. Mescola il tutto e applica sul viso, tenendo in posa per 15 minuti. Sciacqua infine con acqua tiepida.

Polpa d’arancia

Indicata anche la polpa d’arancia, perfetta per mantenere la pelle idratata, attivare la circolazione ed evitare la comparsa delle rughe. Oltre a bere il succo d’arancia puro, si consiglia di fare degli impacchi sul viso per 15 minuti.

Olio extravergine d’oliva

Un altro metodo semplice, efficace e naturale per mantenere la pelle idratata è l’olio extravergine d’oliva. Ti basterà applicarne un leggero strato sulla zona del naso e le labbra la sera prima di andare a dormire.

Miele

Il miele non è soltanto un dolcificante, ma nutre la pelle, le dà vitalità e è ha un’ azione antinfiammatoria. Questo prodotto è ricco di minerali, vitamine, proteine, lipidi e zuccheri idrosolubili. Con il miele si possono fare anche delle maschere “fai da te” anti rughe: maschera con farina di mandorle e miele e maschera al latte e miele.