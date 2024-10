Ecco i look per vestirsi come le protagoniste delle rom-com inglesi.

Vi piacciono le rom-com inglesi? Desiderate vestirvi come le protagoniste? Siete nel posto giusto, in questo articolo vedremo proprio alcuni look per essere proprio come loro!

Rom-com inglesi: ecco come diventare una frazzled english woman!

Siete tra coloro che amano le rom-com inglesi e vi piacerebbe vestirvi come le protagoniste e diventare una vera e propria frazzled english woman? Su TikTok in questi giorni sta proprio spopolando questa nuova tendenza fashion, ovvero l’abbracciare lo stile della donna inglese incasinata, una sorta di Bridget Jones! La parola d’ordine per seguire questa tendenza è layering, ovvero il vestirsi a strati. Ma, quali sono i capi chiave per diventare una frazzled english woman? Andiamo adesso a scoprirlo insieme.

Rom-com inglesi: i capi chiavi per essere una frazzled english woman

Come abbiamo appena visto, il segreto per diventare una classica donna inglese incasinata, una sorte di Bridget Jones, è quello di vestirsi a strati. Dopo andremo insieme a vedere qualche esempio di outfit da cui prendere spunto, ma adesso soffermiamoci su quelli che sono i capi chiavi per diventare una frazzled english woman:

Maglioni: uno dei capi classici delle stagioni fredde è il capo must have per essere una frazzled english woman. Va bene sia con scollo a V, a barchetta eccetera.

i jeans sono perfetti anche per questa tendenza fashion, soprattutto quelli baggy.

altro capo must have dell'autunno inverno e indossato spesso anche dalla nostra casa Bridget Jones!

più sono grandi meglio è!

devono essere almeno 50 denari.

devono essere almeno 50 denari. Gonne: vanno bene sia mini che midi, l’importante è che non siano troppo svasate.

Bene, questi sono i capi chiavi per diventare come una delle protagoniste delle rom-com inglesi. Andiamo ora a vedere insieme qualche idea di look da cui prendere ispirazione.

Rom-com inglesi: ecco i look da copiare

Abbiamo appena visto quelli che sono i capi chiavi per diventare come una delle protagoniste delle rom-com inglesi, una sorta di frazzled english woman. Vediamo adesso insieme alcune idee di look da cui prendere ispirazione: