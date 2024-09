Che cos’è il risciacquo acido per capelli? Come si fa? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Risciacquo acido: che cos’è?

Anche i nostri capelli invecchiano e, con il passare del tempo, tendono quindi a risultare più secchi e spenti. Per questo motivo prendersi cura dei capelli è di enorme importanza, se vogliamo continuare ad averli morbidi, setosi e belli luminosi. Negli ultimi anni c’è stato un vero e proprio boom per quanto riguarda la cura dei capelli, sono tanti i prodotti e i trattamenti esistenti che mirano proprio a mantenere sani i nostri capelli. Nell’ultimo periodo è tornato di grande tendenza il risciacquo acido. Ma, che cos’è esattamente? Si tratta di un trattamento per capelli che consiste nell’uso di sostanze con ph acido, al fine appunto di bilanciare il ph dei capelli, ridare loro brillantezza e lucentezza e anche ridurre l’effetto crespo, tanto odiato dalla maggior parte di noi donne. In poche parole fare un risciacquo acido significa applicare come risciacquo finale una soluzione di acqua e un elemento acido. Ma andiamo a vedere insieme come si fa il risciacquo acido nel dettaglio.

Risciacquo acido: come si fa?

Come abbiamo appena visto, un metodo per avere capelli morbidi e luminosi è fare il risciacquo acido, ovvero l’utilizzare una sostanza con ph acido nell’ultimo risciacquo. Ma vediamo nel dettaglio come fare il risciacquo acido:

Per prima cosa lavare normalmente i capelli.

Applicare il balsamo o la maschera e risciacquare.

Ora è il momento del risciacquo acido: potete usare un prodotto apposta, come uno spray, oppure optare per una soluzione fai da te, usando ad esempio limone, aceto o un idrolato a scelta.

A questo punto lasciate agire per qualche minuto e poi potete tamponare la chioma e passare alla normale asciugatura.

Il risciacquo acido è consigliato soprattutto per chi ha i capelli lisci e, importante, è meglio non farlo se si hanno i capelli tinti, poiché la sostanza acida potrebbe rovinare il colore.

Per quanto infine riguarda la frequenza, è il consiglio è farlo una volta a settimana.

Risciacquo acido: tutti i benefici per i capelli

Il risciacquo acido è un trattamento per capelli che sta tornando di moda e porta con sé numerosi benefici che andiamo adesso a vedere insieme:

Appiatta le squame dei capelli;

Aumenta la lucentezza dei capelli;

Abbassa il Ph del fusto del capello;

Riduce l’effetto crespo;

Rende i capelli più facilmente pettinabili;

Combatte i capelli grassi.

Quindi, i vantaggi dell’effettuare il risciacquo acido sono davvero tanti ma, come detto in precedenza, bisogna stare attenti. Se avete i capelli tinti è meglio evitare di utilizzare sostanza acide poiché il colore potrebbe sbiadirsi o comunque rovinarsi. Se avete i capelli tinti il consiglio è quello di effettuare regolari maschere apposite, per mantenere i capelli sani. Il risciacquo acido è consigliabile soprattutto per chi ha i capelli lisci, perché li rende più districabili, ma va bene anche per chi ha i capelli mossi e ricci.