Un’iniziativa di successo

La campagna di raccolta fondi natalizia 2024, organizzata a favore di Famiglie SMA APS ETS, ha ottenuto risultati straordinari, superando ogni aspettativa. Con un totale di 5.496 euro raccolti, l’iniziativa ha dimostrato quanto possa essere potente la solidarietà quando si uniscono le forze. La vendita di palline di Natale e biscotti ha coinvolto numerosi volontari e sostenitori, creando un’atmosfera di festa e condivisione.

Il contributo dei volontari

Tra i principali protagonisti di questa iniziativa, spiccano i nomi di Elena Mannini e Angela Lucchesi, che hanno dedicato tempo e impegno per garantire il successo della raccolta. La loro passione e dedizione hanno ispirato molti altri a unirsi all’iniziativa, dimostrando che ogni piccolo gesto può fare la differenza. La campagna ha anche beneficiato del supporto di diversi punti vendita, che hanno messo a disposizione le proprie attività per promuovere la causa, creando un vero e proprio network di solidarietà.

Un ringraziamento speciale

Un riconoscimento particolare va a Milena Rizzo e al team del Dipartimento di Fisiologia Clinica del CNR di Pisa, il cui contributo è stato fondamentale per la riuscita dell’iniziativa. Quest’anno, la gestione logistica è stata semplificata grazie alla collaborazione di vari punti vendita, che hanno provveduto direttamente all’approvvigionamento dei prodotti dall’associazione. Questo ha reso le operazioni più fluide e ha permesso di concentrare gli sforzi sulla promozione della campagna.

Un messaggio di gratitudine

In una nota pubblicata sui social, l’associazione ha espresso la propria profonda gratitudine a tutti coloro che hanno reso possibile il raggiungimento di questo importante traguardo. Hanno ribadito l’importanza della collaborazione nel sostenere le famiglie SMA, sottolineando come ogni contributo, grande o piccolo, possa avere un impatto significativo. La campagna di quest’anno non è solo un successo economico, ma anche un esempio di come la comunità possa unirsi per una causa comune.