Quanto guadagna Marco Giallini per interpretare Rocco Schiavone?

Marco Giallini è il protagonista che dà il titolo alla nota serie-tv Rocco Schiavone. Il successo del progetto seriale è indiscusso e dopo cinque stagioni il pubblico continua a essere affezionato alla storia. Parlando proprio di successo e di incassi, sono molte le persone che si sono chieste quanto arrivi a guadagnare Giallini per interpretare la sua parte nella serie: proviamo a fare un po’ di chiarezza.

Quanto guadagna realmente Marco Giallini per interpretare Rocco Schiavone?

Partendo dal presupposto che Marco Giallini goda di una carriera attoriale molto profonda e abbia un bagaglio di esperienze molto vasto, è indubbio che il suo successo come attore sia da associarsi a una notevole professionalità e a un forte affetto da parte del pubblico. Si parla spesso dei possibili guadagni di attori, di attrici e più in generale di personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo e della musica, ma quanto è realmente possibile riuscire a fornire risposte concrete? Anche per quello che riguarda il caso specifico di Giallini, dare una risposta precisa e sicura è sostanzialmente impossibile, dato che sul web e in giro per i social continuano a scorrere notizie e voci poco affidabili.

Potrebbe essere invece più “semplice” andare per ipotesi, anche se, lo dice la parola stessa, non sarebbe comunque una risposta basata su dati certi.

Le ipotesi sul guadagno di Marco Giallini con la serie Rocco Schiavone

Lo stipendio di un attore può dipendere da tantissime variabili e, tra queste, gli anni di carriera e i successi ottenuti possono essere fondamentali. Nel caso di Marco Giallini e considerando la sua incredibile carriera, si può ipotizzare che il suo stipendio per interpretare Rocco Schiavone possa raggiungere cifre molto alte, nettamente superiori ai 2000 euro al mese. C’è chi dice che guadagni molto di più, ma sulla cifra esatta non si conosce nulla.

Non ci è dato conoscere le estremità del cachet di Marco Giallini, ma si presume che i suoi guadagni per interpretare Rocco Schiavone abbiano toccato vette altissime.

Una cosa però è certa: il personaggio di Rocco Schiavone è entrato nel cuore di migliaia di telespettatori e di telespettatrici: il pubblico è particolarmente affezionato al suo personaggio e alle vicende raccontate nella serie-tv.

Rocco Schiavone: dove vedere la serie-tv con Marco Giallini

La serie-tv Rocco Schiavone è arrivata alla sua quinta stagione e per chi ancora non avesse avuto modo di vederla dall’inizio, sappiate che la soluzione c’è ed è anche molto semplice.

Per potere vivere l’adrenalina della serie Rai, vi basterà collegarvi al sito di Rai Play, scrivere il titolo e selezionare la stagione di vostro interesse. Sono disponibili tutte e cinque le stagioni e tutti gli episodi: una vera e propria full immersion che vi farà entrare nel vivo della serie e non vi farà più tornare indietro, perché ve ne innamorerete.

Marco Giallini ogni volta si dimostra all’altezza del ruolo assegnatogli e i suoi successi confermano la sua bravura ed estrema versatilità. Molti di voi se lo ricorderanno in Perfetti Sconosciuti, altri in Tutta colpa di Freud: qualsiasi sia il progetto a cui l’attore prende parte, il successo è assicurato.