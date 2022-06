Quanto costa il crop top a righe di Chiara Ferragni?

L’estate 2022 è arrivata e con lei anche il desiderio di ricercare outfit sempre nuovi e alla moda. Con la bella stagione, infatti, la possibilità di sfoggiare look sfiziosi e sbarazzini è un po’ più semplice: shorts, minigonne, vestiti di ogni lunghezza, canotte, crop top e accessori diversi per ogni occasione, l’estate porta buonumore e una grandissima voglia di esprimersi a tutto tondo!

C’è da ammettere, poi, che l’influenza della moda colpisce le persone anche – e soprattutto – grazie alle celebrità che quotidianamente postano sui loro social foto di outfit, acquisti e abbinamenti super cool.

Una tra tutte? Sicuramente Chiara Ferragni. L’imprenditrice, infatti, offre al suo vastissimo pubblico spunti interessanti per ciò che riguarda l’abbigliamento. D’altronde, non possiamo negarlo, in fatto di “ispiraizone e influenza” la Ferragni è forse la regina indiscussa.

A volte, però, anche per Chiara Ferragni sono proprio i capi più semplici e lineari a fare breccia nel suo cuore: chi l’avrebbe mai detto?

Il crop top di Chiara Ferragni: quanto costa?

La moda è sinonimo di libetà e di creatività; a volte non c’è bisogno di ricercare capi impossibili per essere alla moda e stare bene con se stessi/e, basta davvero poco.

Lo ha dimostrato recentemente Chiara Ferragni, postando una foto di un suo outfit super semplice che, però, ha riscosso tantissimo successo. Si tratta di un look estivo sbarazzino e perfetto per una giornata estiva all’insegna dello shopping o di qualsiasi altra occasione da giorno.

Jeans chiari a vita alta, cintura bianca, sneakers bianche e un semplicissimo (ma azzeccatissimo) cro top a righe bianche e celesti.

Il capo in questione è un capo alla moda e in linea con le tendenze dell’estate 2022 ma, soprattutto, è un capo accessibile a chiunque!

Infatti, il tank top marinière di Chiara Ferragni è il capo della collezione primavera estate 2022 di Zara e il suo prezzo si aggira intorno ai 13€ (poco meno, poco più): un must have per la nuova stagione estiva.

Chiara Ferragni, ancora una volta, ricorda che alcuni capi d’abbigliamento non muoiono mai: basta poco, dunque, per essere in tendenza.

La moda basic non va in letargo

Nella moda ci sono ritorni dal passato di stili che pensavamo essere tramontati, c’è la nostalgia, c’è la voglia di cambiamento e c’è la libertà di esprimersi come meglio si crede. Nella moda, però, ci sono capi che non vanno mai in letargo, ma che si rivelano must have sempre e comunque: i capi basic, ad esempio, fanno parte di questa categoria.

Basti pensare al capo indossato da Chiara Ferragni: minimal, semplicissimo, delicato e fresco. Un top a righe (orizzontali o verticali, ma ricordate che le righe verticali slanciano la figura!), nella sua totale linearità, fa sempre la sua bella figura. La stampa in questione, in francese marinière, era utilizzata in origine dalla marina francese, ma ben presto è diventata una trama chic dall’utilizzo quotidiano. La stessa Coco Chanel lo inserì nelle sue meravigliose collezioni alla fine della Prima Guerra Mondiale.

Ma non solo.

Ci furono artisti come John Wayne, Pablo Picasso, Brigitte Bardot e, verso la fine degli anni ’70 Jean Paul Gaultier, a indossare ed elevare a tendenza assoluta capi di abbigliamento con la stampa a righe, rendendo così qualcosa di estremamente semplice un capo alla moda da cui non dovere assolutamente sfuggire.