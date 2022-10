Telfar sta battendo diversi marchi, come Hermès, Chanel e Louis Vuitton. Un successo davvero inaspettato, che ha portato una borsa Telfar usata ad avere un valore maggiore rispetto ad una Hermés. Scopriamo tutti i dettagli sul valore di questa borsa e sul motivo per cui sta avendo così tanto successo.

L’inaspettato successo della borsa Telfar

Telfar è riuscita a battere diversi marchi, tra cui Hermès, Chanel e Louis Vuitton. Il marchio statunitense, fondato nel 2005 a New York dal designer Telfar Clemens, è balzato in cima alle classifiche del report Clair di Rebag, la piattaforma leader e autorevole che dall’anno della sua fondazione, nel 2014, fornisce a rivenditori e acquirenti tutte le conoscenze, le informazioni e gli strumenti utili in materia di prodotti moda pre-loved.

A decretare la vittoria del marchio Telfar, più in particolare della sua iconica borsa, è stata l’ultima analisi condotta, che si è chiusa con percentuali talmente particolari da spingere tutti a ragionare su questo successo così inaspettato e travolgente. La shopping bag Telfar è davvero molto amata e acclamata, tanto da ottenere un valore decisamente molto alto anche nella versione usata, che è riuscita a superare Hermès.

Borsa Telfar: perché vale più delle borse Hermès?

La borsa Telfar è pratica, comoda, alla moda e disponibile in tre formati. Viene anche venduta ad un prezzo ragionevole. Ha ottenuto fin da subito un successo incredibile, anche grazie alla sua versatilità e al budget non eccessivo. Ha conquistato anche moltissime celebrità, come Oprah Winfrey, Madonna, Due Lipa e Beyoncé, che ha addirittura citato il marchio di moda in una sua canzone, Summer Renaissance. Sono passati tanti anni dal debutto di Telfar e la sua scalata verso il successo non si è mai fermata. Telfar Clemens è riuscito a creare una community e vendere un accessorio cult, aprendo anche diverse collaborazioni esclusive e in edizione limitata, come quella con Eastpak e quella con Ugg. La domanda continua ad essere superiore rispetto all’offerta, tanto da far svettare Telfar in testa a tutti i brand che hanno un prezzo più alto sul mercato secondario rispetto alla vendita al dettaglio. La borsa Telfar usata supera del 195% quelle nuove vendute in boutique. Nel report Clair di Rebag ci sono anche Chanel, Louis Vuitton e Hermès, i cui modelli usati valgono l’85% in più rispetto a quelli nuovi. “Hermès ha guadagnato 15 punti di percentuale rispetto allo scorso anno, con una conservazione del valore medio del 103%. Ciò significa che, in media, le borse Hermès finiscono per valere di più sul mercato dell’usato che non al dettaglio. Louis Vuitton ha guadagnato 12 punti di percentuale dal 2021, con un valore medio del 92% in più alla rivendita. Infine, il valore di rivendita di Chanel è aumentato a seguito dei suoi stessi aumenti di prezzo sul mercato, salendo di 12 punti di percentuale e a un valore medio sull’usato dell’87% in più” si legge nel report. Si tratta sicuramente di ottimi investimenti, ma il successo di Telfar è riuscito a superare quello di tutti gli altri marchi.