La seconda stagione della serie tv L’estate in cui imparammo a volare sta per uscire su Netflix, per la gioia dei fan. Katherine Heigl e Sarah Chalke tornano ad interpretare le due protagoniste, Tully Hart e Kate Mularkey, nel racconto della loro amicizia.

L’estate in cui imparammo a volare 2: quando esce?

La seconda stagione della serie tv L’estate in cui imparammo a volare sta arrivando su Netflix. La prima stagione dell’adattamento dell’omonimo romanzo (Firefly Lane) di Kristin Hannah ha esordito nel 2021 e ha ottenuto un successo incredibile. La storia parla di Tully Hart e Kate Mularkey e della loro forte amicizia nell’arco di trent’anni, a partire dal 1974.

Nel maggio 2021 Netflix aveva annunciato di aver rinnovato la serie. La data di uscita è prevista per il 2 dicembre 2022, con una stagione finale formata da 16 episodi, divisa in due parti. La prima parte include i primi 9 episodi, mentre la seconda parte verrà lanciata nel 2023. Le riprese della prima stagione si sono tenute dal 17 settembre 2019 al 21 gennaio dell’anno successivo in British Columbia, riuscendo a concludere la produzione a poche settimane dall’inizio dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, che ha fermato i set televisivi e cinematografici di tutto il mondo.

Le riprese della seconda stagione sono iniziate lo scorso autunno a Vancouver, come aveva confermato l’attrice Katherine Heigl sul suo profilo Twitter.

L’estate in cui imparammo a volare 2: le anticipazioni della serie

Cosa potrebbe aver scritto la parola fine per la forte amicizia trentennale tra Tully e Kate? La risposta arriverà proprio nella seconda stagione della serie, che uscirà il 2 dicembre. Kate dovrà affrontare le dolorose conseguenze dello sfortunato viaggio di Johnny in Iraq, mentre Tully dovrà affrontare una causa legale dopo aver abbandonato il suo talk show e dovrà riprendere in mano la sua carriera. Per questo inizierà a cercare di capire chi è e da dove viene, cercando il padre che non ha mai conosciuto, contro il volere della sua segreta madre hippie, Cloud. Negli anni ’80 vedremo Kate e Johnny innamorarsi per la prima volta, scatenando più di un dramma nella redazione in cui lavorano, mentre la carriera di Tully cresce e lei litiga con Danny Diaz, presuntuoso giornalista sportivo, che potrebbe essere il partner perfetto. Negli anni ’70 vedremo le adolescenti Kate e Tully lottare per la loro amicizia, mentre Cloud va in prigione per spaccio e Tully va a vivere con la nonna, lontano da Firefly Lane, con tutti i problemi legati all’età adolescenziale. La serie televisiva è un po’ diversa dalla storia raccontata nei romanzi, nonostante la storia sia la stessa. Le due migliori amiche affronteranno tante prove molto complicate, lotteranno per mantenere salda la loro amicizia, cercheranno di superare gli ostacoli, proveranno ad andare avanti anche distanti l’una dall’altra. Il loro è un legame fortissimo e negli episodi verrà mostrato in tutte le sue forme, nel corso di trent’anni trascorsi insieme e lontane. La seconda stagione, come annunciato, sarà anche la stagione conclusiva della serie tv di Netflix.